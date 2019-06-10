أسعار الذهب اليوم الإثنين 10-06-2019 في محال الصاغة والسعودية

#أسعار_الذهب_اليوم_الإثنين ، يسعى الكثيرون من راغبي الادخار والعاملين في الاستثمار، إلى البحث عنها، فهي معلومات اقتصادية مهمة، يهتم بها المستثمرون ورجال الأعمال والراغبون في الزواج من الرجال والنساء من السعودية ومصر، وننشر لكم أسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر وما لها من ارتباط بالاقتصاد العالمي، ويظل المعدن الأصفر ملاذا آمنا للكثيرين في الظروف الاقتصادي الصعبة، كما هو ملاذ للدول التي تريد الحفاظ على اقتصادها والبلاد التي ترغب في المرور من أزماتها الاقتصادية، وشهد الذهب في صباح اليوم الإثنين 10-06-2019 استقرارا في أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعه أمس ثلاثة جنيهات مصرية في مصر، بعد حالة من الانخفاض والصعود في السوق المحلية والعالمية، ونعرض هنا أسعار الذهب في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

انخفض سعر المعدن الأصفر في أول تعاملات اليوم الإثنين، في السعودية إذ بلغ سعر الأوقية عالميًا 1328 دولارا و4982 ريالا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 140.17 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 120.14 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

انخفض سعر الأوقية فبلغ عالميًا 1328 دولارا و22312 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم في محلات الصاغة 626 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 537 جنيهًا للجرام.

جدول أسعار الذهب في سوق المال السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 160.19 ريال $42.71 سعر الذهب عيار 22 146.84 ريال $39.15 اسعار الذهب عيار 21 140.17 ريال $37.38 اسعار الذهب عيار 18 120.14 ريال $32.04 سعر الذهب عيار 14 93.44 ريال $24.92 سعر الذهب عيار 12 80.09 ريال $21.36 اسعار أوقية الذهب 4,982 ريال $1,328 اسعار جنيه الذهب 1,121 ريال $299.00 اسعار كيلو الذهب 160,190 ريال $42,714

أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة