ننشر لكم عبر موقعنا كلمة أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-04-2019 في محلات الصاغة محدث على مدار الساعة، حيث تشهد أسعار الذهب عدم استقرار في الأسواق المصرية، وتتأرجح الأسعار ما بين صعود فترة وهبوط فترة أخري، ويرجع السبب وراء ذلك عدم استقرار سعر الدولار في البنوك الرسمية بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، مما أثر على العديد من الأسعار لجميع السلع الاستهلاكية والخدمات، واليوم نعرض عليكم متوسط سعر الذهب في مصر ونقوم بالتحديث بشكل لحظي فور تغير الأسعار في السوق، يرجي الانتباه أن الأسعار التي نعرضها لا تشمل سعر المصنعية.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-04-2019

نقدم لكم من خلال هذا الجدول سعر الذهب الاَن في السوق المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً مبلغ 626 جنيه، بينما سجل سعر الجنية الذهب مبلغ 5004 جنيه، الرجاء العلم أن اسعار الذهب الموجودة في الجداول لا تشمل سعر المصنعية الذي يمثل نسبة 10% من سعر الجرام تقريباً.

عيار الذهب سعر جرام الذهب في مصر بدون مصنعية عيار 24 715 جنيه عيار 21 626 جنيه عيار 18 536 جنيه عيار 14 416 جنيه عيار 12 357 جنيه الجنيه الذهب 5008 جنيه أوقية الذهب 1292$ كيلو الذهب 713,143 جنيه

سعر الذهب الاَن في محلات الصاغة

نجد أن سعر المصنعية أو الدمغة في محلات الصاغة قد تتراوح ما بين 60 إلى 100 جنيه لجرام، وتختلف المصنعية باختلاف التاجر أو المحافظة، هذا بالإضافة إلى الأسعار الرسمية المحددة من البورصات العالمية لأسعار الذهب وغالياً ما تكون بنسبة 10%، وسوف نقوم بتحديث جداول الأسعار وفقاً لتحديثات الأسواق المصرية، والبورصات العالمية فقط تابعونا من خلال موقعنا كلمة.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب في مصر

من أهم العوامل التي تؤثر على سعر الذهب في مصر بشكل عام هو سعر الدولار، كذلك من العوامل المؤثرة حجم احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية، حيث أنه عند شراء البنوك المركزية للذهب وتخزينه فعندها يزداد هذا الاحتياطي وبناء عليه يرتفع سعر الذهب، أيضاً من العوامل المؤثرة العرض والطلب على المعدن الأصفر، حيث أنه من الطبيعي أن يزداد السعر عند زيادة الطلب عليه، ومن العوامل التي لابد من ذكرها الحالة الاقتصادية حيث أن سعر الذهب يزداد في أوقات عدم ثبات الحالة الاقتصادية.

تحديث: سعر الذهب اليوم

استقرار سعر الذهب اليوم الإثنين 15-04-2019 في محلات الصاغة، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 626 جنيه، وهو الأكثر طلباً وتداولاً في السوق المصري وسجل عيار 18 قيمة 536 جنيه، يضاف إلى سعر الجرام نسبة المصنعية أو الدمغة والتي عادة ما تمثل 10% من سعر الجرام، يرجى متابعتنا وسنقوم بتحديث أسعار الذهب فور تغيرها في السوق المصري.

الإثنين 15-04-2019 في محلات الصاغة، حيث سجل عيار 21 قيمة 626 جنيه، وهو الأكثر طلباً وتداولاً في السوق المصري وسجل عيار 18 قيمة 536 جنيه، يضاف إلى سعر الجرام نسبة المصنعية أو الدمغة والتي عادة ما تمثل 10% من سعر الجرام، يرجى متابعتنا وسنقوم بتحديث فور تغيرها في السوق المصري. ثبات أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية، ليسجل سعر الجنيه الذهب مبلغ 5008 جنيه مصري.

يرجى ترك تعليق بتوقعاتكم لما قد يحدث في أسعار الذهب خلال الأيام القادمة

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