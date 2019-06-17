أسعار الذهب اليوم الإثنين 17-06-2019 في محلات الصاغة بالمملكة ومصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين 17-06-2019 مع بدء التعاملات الصباحية ، في محلات الصاغة بمصر والسعودية، حسبما أكد ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، وذلك بعد أن شهدت أسعار الذهب الأيام الماضية صعودا وهبوطا وحالة من عدم الاستقرار، إذ أرجع عضو شعبة الذهب الصعود الكبير إلى التوترات السياسية بين أمريكا وإيران والهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان في منطقة الخليج، ويعد سعر الذهب اليوم معلومة مهمة للكثير من الناس خاصة المستثمرين والشباب المقبل على الزواج، ومن يرغب في الادخار أو الاستثمار، ويعد سعر الذهب في السعودية ومصر وغيرهما من البلدان مؤشرا للحالة الاقتصادية للدولة، والذهب ملاذ آمن لمن يرغب في الأمان وقت الأزمات الاقتصادية، ونعرض سعر الذهب اليوم في السعودية ومصر.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين وأمس بعدما انخفضت أول أمس في نهاية التعاملات انخفاضا بنحو 0.65 ريال وحتى 0.73 ريال، ويبلغ سعر الأوقية عالمية بالدولار والريال السعودي؛ 1340 دولارا بما يعادل 5022 ريالا، وسجل عيار الذهب 21 في السعودية نحو 141.43 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية نحو 121.23 ريالا للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة

أما سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 17-6-2019 في مصر وداخل محلات الصاغة، فشهد استقرارا مع أسعار أمس بعد حالة التذبذب التي تعرض لها فبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 628 – 630 ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 538 إلى 540، وذلك مع مراعاة أن الأسعار دون المصنعية.

أسعار الذهب في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 161.63 ريال $43.10 سعر الذهب عيار 22 148.16 ريال $39.51 اسعار الذهب عيار 21 141.43 ريال $37.71 اسعار الذهب عيار 18 121.23 ريال $32.32 سعر الذهب عيار 14 94.29 ريال $25.14 سعر الذهب عيار 12 80.82 ريال $21.55 اسعار أوقية الذهب 5,027 ريال $1,340 اسعار جنيه الذهب 1,131 ريال $301.68 اسعار كيلو الذهب 161,631 ريال $43,096

أسعار الذهب في مصر محلات الصاغة