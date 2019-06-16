نتابع معكم أسعار الذهب اليوم الإثنين 17-6-2019 تابع أسعار المعدن الأصفر في مصر والسعودية، يعد سعر الذهب في مصر من أكثر الأشياء التي تشغل فئة كبيرة من المجتمع وخاصة من المقبلين على الزواج حديثاً، وكذلك ربات البيوت الذين يجدون في المعدن الأصفر ملاذ اَمن لادخار أموالهم، ويخضع المعدن الأصفر في مصر لقانون العرض والطلب حيث ترتفع الأسعار خلال الأعياد والاجازات لكثرة حفلات الخطوبة والأفراح، وكذلك يتأثر المعدن الأصفر بارتفاع أو انخفاض أسعار الدولار في البنوك المصرية.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 17 يونيو 2019

شهدت سعر الذهب اليوم في الأسواق المحلية والعالمية حالة من الاستقرار النسبي، حيث بلغ الفارق بين أسعار اليوم والأمس قروش بسيطة، وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 629 جنيه ويعتبر هو الأكثر رواجاً في السوق المصري، بينما سجل سعر الجنيه الذهب مبلغ 5111 جنيه، أما بالنسبة لأوقية الذهب فقد سجلت 1340$، وفيما يلي جدول يوضح أسعار أعيرة الذهب المختلفة مقابل الجنيه المصري والدولار الأمريكي في محلات الصاغة المصرية محدث على مدار الساعة.

العيار السعر مقابل الجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي عيار 24 718 41.6$ عيار 21 629 35.24$ عيار 18 539 30$ الجنيه الذهب 5111 186.5$ سعر أوقية الذهب ___ 1340$ سعر الدولار اليوم 16.80 1$

أسعار الذهب اليوم في السعودية

تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية حالة من الاستقرار، حيث ترتفع الأسعار وتنخفض بشكل طفيف، وقد سجل سعر الجرام بالنسبة لعيار 24 مقابل الريال السعودي قيمة 161.83، أما مقابل الدولار الأمريكي فقد سجل السعر مبلغ $43.15، وقد سجلت أوقية الذهب قيمة 5,033 ريال سعودي.

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 161.83 ريال $43.15 سعر الذهب عيار 22 148.35 ريال $39.56 عيار 21 141.61 ريال $37.76 عيار 18 121.38 ريال $32.37 عيار 14 94.40 ريال $25.17 عيار 12 80.92 ريال $21.58 اسعار أوقية الذهب 5,033 ريال $1,342 اسعار جنيه الذهب 1,133 ريال $302.09 اسعار كيلو الذهب 161,833 ريال $43,154

سعر الذهب الاَن في محلات الصاغة

تختلف أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية من تاجر إلى اَخر ومن محافظة إلى أخرى في نسبة المصنعية فقط، والتي عادة ما تمثل قيمة 10% من سعر جرام الذهب، وتتراوح سعر المصنعية في السوق المصري من 50 إلى 70 جنيه، بينما أسعار الجرامات بدون مصنعية ثابتة لأنها أسعار عالمية لا اختلاف عليها.

تحديث: أسعار الذهب الاَن في محلات الصاغة المصرية

نتابع معكم تحديث مستمر لأسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات بداية اليوم، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات تراجع بقيمة 1 جنيه في أسعار جميع الأعيرة ليسجل عيار 21 مبلغ 629 جنيه بدلاً من 630 جنيه وهو الأكثر انتشاراً في حالات البيع والشراء، بينما ارتفعت أوقية الذهب بقيمة 1$ لتسجل 1340$ بدلاً من 1341$ مصري، الجدير بالذكر أن جميع هذه الأسعار لا تشمل على سعر المصنعية الذي عادة ما يمثل 10% من سعر المعدن النفيس.

أترك تعليقك بتوقعك لأسعار الذهب في مصر خلال الأيام القادمة.