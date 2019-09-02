أسعار الذهب اليوم الإثنين 2/9/2019 .. وتوقعات بتجاوز الأسعار حاجز الـ1000 جنيه.. نصائح قبل شراء الذهب

ننشر أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، حيث أن ارتفاع أسعار الذهب الجنوني في السوق العالمية في الفترة الأخيرة على خلفية الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين من جهة والصراعات السياسية والحروب في مناطق مختلفة من العالم من جهة أخرى، انعكست آثارها على سعر المعدن الأصفر في مصر كما في الدول الأخرى، ويرجّح خبراء أن يكون هناك مزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة ويتوقع أن يصل سعر الذهب في مصر في مرحلة ما إلى 1020 جنيه للجرام، وأمام هذه الارتفاعات المضطردة، يكثر معها عمليات الغش والاحتيال من قبل الجشعين وأصحاب النفوس الضعيفة، وخاصة الفترة الحالية حيث موسم الأفراح والإقبال على شراء الذهب، وفي هذا التقرير ننشر أسعار المعدن الأصفر النفيس بكافة عياراته ونصائح قبل شراء الذهب.







أسعار الذهب اليوم







استقرار أسعار الذهب بداية التعاملات اليوم

استقر سعر الذهب في محلات الصاغة بالسوق المصرية مع بداية التعاملات اليوم الإثنين 2 سبتمبر عند المستويات المسجلة في ختام تعاملات الأمس، حيث سجل جرام عيار 21 سعر 704 جنيه، وعيار 18 سعر 603 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار كافة عيارات الذهب حسب آخر تحديث:







متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 802 إلى 805 عيار 22 735 إلى 738 عيار 21 702 إلى 704 عيار 18 602 إلى 603 عيار 14 468 إلى 469 عيار 12 401 إلى 402 الاونصة 24,951 إلى 25,022 الجنيه الذهب 5,616 إلى 5,632 الكيلو 802,286 إلى 804,571

نصائح قبل شراء الذهب

أوضح أمير رزق، عضو شعبة المصوغات والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، بعض الأمور وأسدى بعض النصائح للراغبين في شراء الذهب قبل الشراء في ظل تزايد عمليات الغش والإحتيال وهي كما يلي:

اللجوء إلى محلات معروفة وموثوقة لشراء المصوغات الذهبية ، وتتمتع بسمعة حسنة .

التاكد من وجود ” الدمغة”، الختم الأصلي على القطعة، وذلك بطلب فحصها من الصائغ بالعدسة المكبرة.

طلب فاتورة بالقطع المشتراة تتضمن كافة التفاصيل من مواصفات والعيار والوزن، والسعر، وأن تكون الفاتورة مختومة بخاتم المحل.

لمعرفة القطعة حقيقية ام لا ، يجب التأكد من كثافة وحجم المصوغة الذهبية، ذلك ان الذهب المغشوش تكون كثافته أقل بكثير من الذهب الأصلي، فالعيار الذهب 24 قيراط كثافته تبلغ نحو 19.3 جرام / مللي، والقاعدة العامة تقول كلما كانت كثافة المعدن اعلى كلما كانت نسبة نقاوته أكبر.

الحرص على طلب تنظيف وتلميع القطعة الذهبية قبل وزنها، فقد يكون فيها بقايا من أتربة أو لصق.

تفحص رائحة القطعة فالذهب لا رائحة له، في حين القطعة المغشوشة تكون رائحتها مثل رائحة الصدأ.

الذهب الأصلي لا يتغير لونه تحت أي ظرف، أما المغشوش فتظهر عليه بقع بيضاء، أو علامات تقشير، كما يترك على البشرة لون أخضر.