أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 يناير.. ارتفاع 3 جنيهات

شهدت تعاملات اليوم الإثنين الموافق 25 جمادى الأول 1441 – 20 يناير| كانون الثاني 2020، ارتفاعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة نحو 3 جنيهات وذلك في أعقاب عقب استقرار لم يستمر طويلا، حيث سجل عيار 21 الأكثر شهرةً ومبيعًا في مصر في مستهل تعاملات الأسبوع، نحو 685 جنيها دون مصنعية للجرام الواحد، وذلك بعد توقف التداول أمس الأحد الموافق 25 جمادى الأول 1441 – 20 يناير| كانون الثاني 2020، على المعدن الأصفر الذهب، حيث يوافق الأحد الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وذلك في ظل في ظل تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، في حين اتجه الذهب عالميا نحو الارتفاع بعد أن اختتمت التعاملات الأسبوع الماضي على أول خسارة للذهب في نحو 6 أسابيع بعد توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة التجاري بين أمريكا والصين باعتبارهما أكبر قويتين تجاريتين في العالم، وهو الأمر الذي يدفع تجار الذهب لتوقع حدوث المزيد من الزيادة في الأسعار الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 24 يسجل نحو 795 جنيها للجرام الواحد، مقابل 792 جنيها أمس الأحد.

سعر عيار 21 يسجل نحو 695 جنيها للجرام الواحد.

سعر عيار 18 يسجل نحو 596 جنيها للجرام الواحد دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 5 آلاف و566 جنيها.

سعر أوقية الذهب يتراوح من 24240 إلى 24311 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب يتراوح من 779429 إلى 781714 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا يتحرك الذهب في نطاق ضيق قدره نحو ثلاثة دولارات، حيث ارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية نحو 0.1% إلى 1558.46 دولار للأوقية الواحدة، بعد أن تراجع بنحو 0.4% في الأسبوع الماضي. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1558.40 دولارا أمريكيا.