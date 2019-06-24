أسعار الذهب اليوم الإثنين 24-06-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية ما بين انفخاض بالقاهرة وارتفاع بالمملكة

الآن أسعار الذهب اليوم الإثنين 24-06-2019 في مصر والسعودية في محلات الصاغة، وذلك بعد تراجع سعر الذهب أمس الأحد في نهاية التعاملات، وهو ما يعد ويعرف بجنون أسعار المعدن الأصفر فأيام نجد ارتفاع في سعر جرام الذهب وقد يصل الارتفاع إلى عشرات الجنيهات وقد ينخفض أيضا للعشرات، وهي حالة من عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار الذهب في الفترة الحالية مما تشهده منطقة الخليج من أحداث ومناوشات بين أمريكا وإيران، وغالبا ما يسأل عن أسعار الذهب الملايين منهم المقبلون على الزواج من الشباب والشابات والمستثمرين، ويعد سعر الذهب مؤشر للحالة التي تعيشها البلاد وتقييمها استثماريا ، لذا فإن أسعار الذهب تشهد هذه الأيام حالة تذبذب بين ارتفاع وانخفاض لسعر الذهب، ونجد أن سعر جرام الذهب يتأثر بما يحيط به من أسعار للعملة وأسعار النفط وغيرها، وننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين 24-06-2019 .

أسعار الذهب في السعودية

ننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين بعد حال عدم الاستقرار في سعر الذهب في المملكة فبلغ سعر جرام الذهب 21 اليوم الإثنين في السعودية بعد تراجع أسعار الذهب فبلغ سعر جرام الذهب 21 نحو 147.99 ريال ويعد الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشارا وأكثرها حركة بيع وشراء، وبلغ سعر الأوقية عالميا بالدولار والريال السعودي؛ 1404 دولارا بما يعادل 5260 ريالا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 126.84 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر ، 24-06-2019 استقرت بعد ما شهدت أمس الأحد تراجعا بنحو جنيهين في سعر جرام الذهب ، ويأتي انخفاض أسعار الذهب بعد مواصلة ارتفاع استمرت لثلاثة أيام زاد فيها سعر جرام الذهب بنحو 25 جنيها ، خلال الأسبوعين الماضيين ، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 647 إلى 649 جنيها للجرام ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 739 إلى 742 ، وشهدت أسعار الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار ما بين صعود سعر الذهب وهبوطه وسجل سعر الذهب عيار 18 ما بين 555 إلى 556 جنيها للجرام.

جدول أسعار الذهب اليوم في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 169.12 ريال $45.14 سعر الذهب عيار 22 155.03 ريال $41.38 اسعار الذهب عيار 21 147.99 ريال $39.50 اسعار الذهب عيار 18 126.84 ريال $33.86 سعر الذهب عيار 14 98.66 ريال $26.33 سعر الذهب عيار 12 84.56 ريال $22.57 اسعار أوقية الذهب 5,260 ريال $1,404 اسعار جنيه الذهب 1,184 ريال $316.00 اسعار كيلو الذهب 169,122 ريال $45,141

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 739 إلى 742 عيار 22 678 إلى 680 عيار 21 647 إلى 649 عيار 18 555 إلى 556 عيار 14 431 إلى 433 عيار 12 370 إلى 371 الاونصة 22,996 إلى 23,067 الجنيه الذهب 5,176 إلى 5,192 الكيلو 739,429 إلى 741,714

أسعار الذهب

وأرجع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية تراجع سعر الذهب إلى قلة حركة البيع والشراء، فضلا عن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.