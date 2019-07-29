أسعار الذهب اليوم الإثنين 29 يوليو 2019 في أسواق الصاغة المصرية

يذكر أن أسعار الذهب كانت قد شهدت حالة من التراجع على نحو جنيه واحد للجرام ، وذلك في تعاملات اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر يوليو لعام 2019 ، وذلك مقارنة بمستويات الذهب يوم أمس الأحد، وتستمر حالة التراجع التي تشهدها أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي في أسواق الصاغة المحلية.

وكما اعتدنا من موقع كلمة دوت أورج فإننا نقوم بتقديم تقرير يومي فيما يتعلق بمختلف أسعار الذهب الموجودة في أسواق الصاغة المصرية ، وتجدر الإشارة إلى أن الذهب من عيار 21 جرام يعتبر الأكثر انتشارًا بين قطاع كبير من الأشخاص ، ويليه في الانتشار الذهب من عيار 18 جرام وذلك لتميزه باشكاله الجميلة والناعمة والتي تستحوذ على إعجاب قطاع كبير من الجماهير بوجه عام ، وعلى إعجاب الفتيات الشابات بشكل خاص.

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد مجموعة كبيرة للغاية من العوامل التي لها تأثير كبير على أسعار الذهب في الأسواق المصرية ، ويأتي من بين تلك العوامل حركة الطلب والعرض في السوق ، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العالمية ، فعند ارتفاع سعر الدولار ترتفع معه أسعار الذهب في الأسواق والعكس صحيح.

أسعار الذهب اليوم الإثنين في أسواق الصاغة

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب عيار 24 746 إلى 749 جنيه مصري سعر الذهب عيار 22 684 إلى 686 جنيه مصري سعر الذهب عيار 21 653 إلى 655 جنيه مصري سعر الذهب عيار 18 560 إلى 561 جنيه مصري سعر الذهب عيار 14 435 إلى 437 جنيه مصري سعر الذهب عيار 12 373 إلى 374 جنيه مصري سعر الأونصة 23,209 إلى 23,281 جنيه مصري سعر الجنيه الذهب 5,224 إلى 5,240 جنيه مصري سعر كيلو الذهب 746,286 إلى 748,571 جنيه مصري