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أسعار الذهب اليوم الإثنين 29 يوليو 2019 في أسواق الصاغة المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم الإثنين 29 يوليو 2019 في أسواق الصاغة المصرية
سعر الذهب اليوم في مصر

يذكر أن أسعار الذهب كانت قد شهدت حالة من التراجع على نحو جنيه واحد للجرام ، وذلك في تعاملات اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر يوليو لعام 2019 ، وذلك مقارنة بمستويات الذهب يوم أمس الأحد، وتستمر حالة التراجع التي تشهدها أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي في أسواق الصاغة المحلية.

وكما اعتدنا من موقع كلمة دوت أورج فإننا نقوم بتقديم تقرير يومي فيما يتعلق بمختلف أسعار الذهب الموجودة في أسواق الصاغة المصرية ، وتجدر الإشارة إلى أن الذهب من عيار 21 جرام يعتبر الأكثر انتشارًا بين قطاع كبير من الأشخاص ، ويليه في الانتشار الذهب من عيار 18 جرام وذلك لتميزه باشكاله الجميلة والناعمة والتي تستحوذ على إعجاب قطاع كبير من الجماهير بوجه عام ، وعلى إعجاب الفتيات الشابات بشكل خاص.

ومن الجدير بالذكر  أنه يوجد مجموعة كبيرة للغاية من العوامل التي لها تأثير كبير على أسعار الذهب في الأسواق المصرية ، ويأتي من بين تلك العوامل حركة الطلب والعرض في السوق ، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العالمية ، فعند ارتفاع سعر الدولار ترتفع معه أسعار الذهب في الأسواق والعكس صحيح.

أسعار الذهب اليوم الإثنين في أسواق الصاغة

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
سعر الذهب عيار 24746 إلى 749  جنيه مصري
سعر الذهب عيار 22684 إلى 686 جنيه مصري
سعر الذهب عيار 21653 إلى 655 جنيه مصري
سعر الذهب عيار 18560 إلى 561 جنيه مصري
سعر الذهب عيار 14435 إلى 437 جنيه مصري
سعر الذهب عيار 12373 إلى 374 جنيه مصري
سعر الأونصة23,209 إلى 23,281 جنيه مصري
سعر الجنيه الذهب5,224 إلى 5,240 جنيه مصري
سعر كيلو الذهب746,286 إلى 748,571 جنيه مصري

متوسط أسعار الذهب اليوم الإثنين في أسواق المال بمصر

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24756.74 جنيه مصري$45.70
سعر الذهب عيار 22693.68 جنيه مصري$41.89
أسعار الذهب عيار 21662.16 جنيه مصري$39.99
أسعار الذهب عيار 18567.56 جنيه مصري$34.28
سعر الذهب عيار 14441.43 جنيه مصري$26.66
سعر الذهب عيار 12378.37 جنيه مصري$22.85
سعر الذهب عيار 9283.78 جنيه مصري$17.14
أسعار أوقية الذهب23,535 جنيه مصري$1,421
أسعار جنيه الذهب5,297 جنيه مصري$319.91
أسعار كيلو الذهب756,740 جنيه مصري$45,701

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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