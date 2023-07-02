أسعار الذهب اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 الكويت.. كم عيار 21؟

اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 هو أول أيام العمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث نستعرض معكم أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم وخلال الأيام الماضية، هذا وتشهد أسواق الذهب رواجًا كبيرًا في الكويت والدول الخليجية.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 3 يوليو 2023

سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم الإثنين بلغ 16.748 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 24 مقابل الدينار الكويتي 19.141.

سعر جرام الذهب عيار 22 هو 17.546 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 18 هو 14.356 دينار.

سعر أونصة الذهب 1919 دولار أمريكي.

أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين الكويت:

– سعر سبيكة الذهب 1 كيلو جرام إماراتي نقاوة 999.9 هو 19140 دينار كويتي.

– سعر سبيكة الذهب 1 كيلو جرام سويسري 24 قيراط هو 19240 دينار كويتي.

– سعر سبيكة 50 جرام ذهب سويسري 24 قيراط هو 984 دينار كويتي.

– سعر سبيكة ذهب سويسري 1 جرام الكويت 24 قيراط هو 26.8 دينار كويتي.

– سعر الليرة العثمانية الذهب الكويتي 7.2 جرام عيار 22 هو 129.8 دينار كويتي.