أسعار الذهب اليوم الاثنين بمصر | تراجع الدولار والتعافي العالمي يُنقذان المعدن الأصفر بعد تراجع الأيام العشرة الأخيرة

أسعار الذهب بالسوق المصرية، الملف اليومي الهام الذي يحمل بين تفاصيله أكثر تطلعات المستثمرين والمضاربين والساعين للادخار طويل الأمد عبر المعدن النفيس، ولقد شهد الذهب خلال الأيام العشرة الأخيرة وتيرة تراجع ملحوظة أثرت بشكل كبير على وضعه بالسوق، ولكن جاء عامل الدولار وتراجعه بمصر في صالح المعدن الأصفر بشكل كبير، وحجم بل وقلل من حدة تأثيرات تراجع الذهب حتى ولو على المستوى العالمي .

واليوم مع صدور تقارير أسعار الذهب بالسوق بتاريخ 27 مايو 2019، تبين أن تراجع الدولار مع التعافي العالمي اليوم لسعر الأوقية الذهبية بارتفاع من 1284 دولار إلى 1286 دولار أحداثا تأثير إيجابي على أسعار الذهب اليوم، وجعلا المعدن الأصفر يتجه للتعافي حتى ولو بنسبة بسيطة ولكنها مؤشر مُطمئن لكل مستثمر بالذهب .. فإليكم التفاصيل .

أسعار الذهب اليوم بمصر 27 مايو 2019

فلقد أكدت شعبة الذهب اليوم الاثنين عبر تصريحات وبيانات صحفية أن الذهب شهد اليوم بالأسواق ارتفاع وتعافي طفيفان بمقدار جنيه واحد للجرام، وسجلت أسعار الذهب اليوم 27-5-2019 الأرقام التالية :

سجل عيار 24 اليوم الاثنين من الذهب بمصر سعر 690 جنيه .

سجل عيار 21 اليوم الاثنين داخل مصر سعر 604 جنيه .

أما عيار الذهب 18 سجل الجرام اليوم الاثنين سعر 518 جنيه .

وبالمتابعة تبين أيضاً حسب تقارير أسعار اليوم أن الجنيه الذهب بمصر اليوم الاثنين 27 مايو 2019 سجل سعر 4832 جنيه حسب سعر سوق الصاغة الآن، ومع المتابعة المستمرة نُقدم لكم أحدث التغيرات بالأسعار خلال ختام التعاملات اليوم .