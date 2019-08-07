أسعار الذهب اليوم الاربعاء 7-8-2019 في مصر

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “اسعار الذهب اليوم” الاربعاء 7 اغسطس 2019 فى مصر، وقد شهد حالة من الارتفاع فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس الثلاثاء، وقد شهد سوق الذهب من خلال الاسابيع السابقة حالة من الصعود والهبوط فى سعره ، وقد بلغت قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم من 575 إلى 577، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 671 إلى 673، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 767 إلى 769 جنيه، أما الجنيه الذهب فقد بلغ قيمته اليوم من 5,368 إلى 5,384، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم 766,857 إلى 769,143، بينما بلغت قيمة الاونصة اليوم من23,849 إلى 23,920 .

اسعار الذهب اليوم

نقدم لكم من خلال هذا الموضوع اسعار الذهب اليوم الاربعاء 7 أغسطس 2019 فى مختلف محلات الصاغة من خلال الجدول التالي مع مقارنة بأسعار الذهب خلال الفترة الماضية مع تحديث مستمر وفقا لسوق الذهب .

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 767 إلى 769 عيار 22 703 إلى 705 عيار 21 671 إلى 673 عيار 18 575 إلى 577 عيار 14 447 إلى 449 عيار 12 383 إلى 385 الاونصة 23,849 إلى 23,920 الجنيه الذهب 5,368 إلى 5,384 الكيلو 766,857 إلى 769,143 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 784.97 جنيه $47.42 سعر الذهب عيار 22 719.56 جنيه $43.47 اسعار الذهب عيار 21 686.86 جنيه $41.50 اسعار الذهب عيار 18 588.74 جنيه $35.57 سعر الذهب عيار 14 457.90 جنيه $27.66 سعر الذهب عيار 12 392.48 جنيه $23.71 سعر الذهب عيار 9 294.36 جنيه $17.78 اسعار أوقية الذهب 24,413 جنيه $1,475 اسعار جنيه الذهب 5,495 جنيه $331.98 اسعار كيلو الذهب 784,968 جنيه $47,424 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, August 06, 2019 10:44 PM بتوقيت دولة مصر