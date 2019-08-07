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أسعار الذهب اليوم الاربعاء 7-8-2019 في مصر

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج  “اسعار الذهب اليوم” الاربعاء 7 اغسطس 2019 فى مصر، وقد شهد حالة من الارتفاع فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس الثلاثاء، وقد شهد سوق الذهب من خلال الاسابيع السابقة حالة من الصعود والهبوط فى سعره ، وقد بلغت قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم من 575 إلى 577، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 671 إلى 673، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 767 إلى 769 جنيه، أما الجنيه الذهب فقد بلغ قيمته اليوم من  5,368 إلى 5,384، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم 766,857 إلى 769,143، بينما بلغت قيمة الاونصة اليوم من23,849 إلى 23,920 .

اسعار الذهب اليوم

نقدم لكم من خلال هذا الموضوع اسعار الذهب اليوم الاربعاء 7 أغسطس 2019  فى مختلف محلات الصاغة من خلال الجدول التالي مع مقارنة بأسعار الذهب  خلال الفترة الماضية  مع تحديث مستمر وفقا لسوق الذهب .

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24767 إلى 769
عيار 22703 إلى 705
عيار 21671 إلى 673
عيار 18575 إلى 577
عيار 14447 إلى 449
عيار 12383 إلى 385
الاونصة23,849 إلى 23,920
الجنيه الذهب5,368 إلى 5,384
الكيلو766,857 إلى 769,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24784.97 جنيه$47.42
سعر الذهب عيار 22719.56 جنيه$43.47
اسعار الذهب عيار 21686.86 جنيه$41.50
اسعار الذهب عيار 18588.74 جنيه$35.57
سعر الذهب عيار 14457.90 جنيه$27.66
سعر الذهب عيار 12392.48 جنيه$23.71
سعر الذهب عيار 9294.36 جنيه$17.78
اسعار أوقية الذهب24,413 جنيه$1,475
اسعار جنيه الذهب5,495 جنيه$331.98
اسعار كيلو الذهب784,968 جنيه$47,424
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, August 06, 2019 10:44 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
5 أغسطس779.82682.36584.87454.90389.91
4 أغسطس766.58670.77574.94447.17383.29
3 أغسطس766.58670.77574.94447.17383.29
2 أغسطس768.31672.29576.24448.18384.15
1 أغسطس769.05672.94576.80448.62384.53
31 يوليو751.68657.74563.77438.48375.84
30 يوليو762.14666.89571.62444.59381.07
29 يوليو760.18665.17570.14443.44380.09
28 يوليو755.67661.23566.77440.81377.84
27 يوليو755.67661.23566.77440.81377.84
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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