أسعار الذهب اليوم الاربعاء 7-8-2019 في مصر

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “اسعار الذهباليوم” الاربعاء 7 اغسطس 2019 فى مصر، وقد شهد حالة من الارتفاع فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس الثلاثاء، وقد شهد سوق الذهب من خلال الاسابيع السابقة حالة من الصعود والهبوط فى سعره ، وقد بلغت قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم من 575 إلى 577، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 671 إلى 673، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 767 إلى 769 جنيه، أما الجنيه الذهب فقد بلغ قيمته اليوم من 5,368 إلى 5,384، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم 766,857 إلى 769,143، بينما بلغت قيمة الاونصة اليوم من23,849 إلى 23,920 .
اسعار الذهب اليوم
نقدم لكم من خلال هذا الموضوع اسعار الذهب اليوم الاربعاء 7 أغسطس 2019 فى مختلف محلات الصاغة من خلال الجدول التالي مع مقارنة بأسعار الذهب خلال الفترة الماضية مع تحديث مستمر وفقا لسوق الذهب .
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
767 إلى 769
عيار 22
703 إلى 705
عيار 21
671 إلى 673
عيار 18
575 إلى 577
عيار 14
447 إلى 449
عيار 12
383 إلى 385
الاونصة
23,849 إلى 23,920
الجنيه الذهب
5,368 إلى 5,384
الكيلو
766,857 إلى 769,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة
جنيه مصرى
دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24
784.97 جنيه
$47.42
سعر الذهب عيار 22
719.56 جنيه
$43.47
اسعار الذهب عيار 21
686.86 جنيه
$41.50
اسعار الذهب عيار 18
588.74 جنيه
$35.57
سعر الذهب عيار 14
457.90 جنيه
$27.66
سعر الذهب عيار 12
392.48 جنيه
$23.71
سعر الذهب عيار 9
294.36 جنيه
$17.78
اسعار أوقية الذهب
24,413 جنيه
$1,475
اسعار جنيه الذهب
5,495 جنيه
$331.98
اسعار كيلو الذهب
784,968 جنيه
$47,424
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, August 06, 2019 10:44 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
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