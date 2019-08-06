أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 06-08-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية بالريال السعودي والدولار والجنيه المصري

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 06-08-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية ، فتراوح سعر جرام الذهب ما بين 667 إلى 669 جنيها مصريا، ونرصد لقرائنا سعر الذهب اليوم بجميع الأعيرة المختلفة «عيار 21 وعيار 24 وعيار 18 وسعر الجنيه الذهب وسعر الأوقية»، مع بدء التعاملات اليوم الثلاثاء واختلاف سعر جرام الذهب عن أمس، وسعر الذهب هذه الأيام في حالة من عدم الاستقرار لما يشهده من ارتفاع في سعر الذهب وانخفاض فجأة ، وتزداد مخاوف الكثيرين من شراء الذهب هذه الأيام بسبب الأحداث القائمة بين أمريكا وإيران وما تشهده منطقة الخليج وننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة في مصر والسعودية.

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب اليوم في السعودية تتأثر أيضا بالأحداث القائمة في الخليج وشهد سعر الذهب في السعودية حالة من الاستقرار وبلغ اليوم سعر الذهب عيار 21 في السعودية 154.41 ريالا ويقابله السعر العالمي 41.16 دولارا ، وعن سعر الذهب عيار 24 فأصبح 176.46 ريالا ويقابله السعر العالمي 47.04 دولارا، وسعر عيار 18 وصل إلى 132.35 ريالا .

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعت، إذ وصل سعر جرام الذهب في محلات الصاغة عيار 21 إلى 669 ويختلف سعر جرام الذهب من محافظة لأخرى وقد يتراوح الاختلاف في سعر الذهب ما بين الجنيه والجنيه ونصف وخاصة يكون الاختلاف بين محافظتي الإسكندرية والقاهرة ، ووصل سعر عيار 24 إلى ما بين 762 إلى 765 ، ووصل سعر الذهب عيار 18 ما بين 572 إلى 573.

جدول أسعار الذهب في أسواق المال السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 176.46 ريال $47.04 سعر الذهب عيار 22 161.76 ريال $43.12 اسعار الذهب عيار 21 154.41 ريال $41.16 اسعار الذهب عيار 18 132.35 ريال $35.28 سعر الذهب عيار 14 102.94 ريال $27.44 سعر الذهب عيار 12 88.23 ريال $23.52 اسعار أوقية الذهب 5,488 ريال $1,463 اسعار جنيه الذهب 1,235 ريال $329.28 اسعار كيلو الذهب 176,463 ريال $47,039

جدول أسعار الذهب في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 762 إلى 765 عيار 22 699 إلى 701 عيار 21 667 إلى 669 عيار 18 572 إلى 573 عيار 14 445 إلى 446 عيار 12 381 إلى 382 الاونصة 23,707 إلى 23,778 الجنيه الذهب 5,336 إلى 5,352 الكيلو 762,286 إلى 764,571

تجار الذهب

يلجأ تجار الذهب إلى صناعة المشغولات الذهبية ذات الأشكال الجذابة لكن بأوزان خفيفة لما يشهده الذهب هذه الأيام من قلة في الإقبال على الشراء، ويهتم بسعر الذهب الشباب والشابات إذ يتم تقديمه هدية من العريس للعروسة كما يقدم هدية في أعيار الميلاد وغيرها، كما يهتم به المستثمرون.