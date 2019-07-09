أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 09-07-2019 في محلات الصاغة.. بالدولار والريال والجنيه

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 09-07-2019 في محلات الصاغة في مصر والسعودية ؛ إذ ارتفع سعر جرام الذهب أمس الإثنين في نهاية التعاملات المسائية ، وكانت قيمة ارتفاع أسعار الذهب أمس بنحو 3 جنيهات بعدما خسر أول أمس خسارة تقدر بنحو سبعة جنيهات ، فوصل سعر الذهب اليوم بعد الخسارة ثم الصعود مرة أخرى خلال اليومين الماضيين عيار 21 دون حساب المصنعية في محلات الصاغة بما يتراوح بين 641 – 643 جنيها، أما عن أسعار الذهب في هذه الأيام تشهد حالة من عدم الاستقرار ما بين ارتفاع سعر الذهب وهبوط السعر مرة أخرى وتكاد تكون في نفس اليوم ، وأسعار الذهب كل يوم في حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، ويعد سعر الذهب وهو في قيمته (الذهب) ملاذا آمنا للغالبية العظمى إذ يعتبر الكثيرون الذهب هو المخرج وقت الأزمات والحاجة إلى مال، ويتأثر سعر جرام الذهب بالأحداث العالمية الحالية بين أمريكا وإيران ، كما أن أسعار الذهب تتأثر بسعر العملة وأسعار النفط ، وننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 09-07-2019 في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية شهدت انخفاضا اليوم في بداية التعاملات الصباحية بمعدل نصف دولار إذ بلغ سعر الذهب في السعودية عيار 24 نحو 168.20 ريالا وهو ما يعادل 44.85 دولار ، كما هبط سعر الذهب في السعودية عيار 21 فوصل سعر الجرام لـ 147.18 ريالا ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 126.16 ريالا، وتشهد أسعار الذهب في السعودية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار كما هو الحال في الدول العربية كافة.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر في محلات الصاغة ، شهدت انخفاضا اليوم في بدء التعاملات بنحو جنيهين بعدما ارتفع أمس 3 جنيهات في نهاية التعاملات ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة ما بين 641 إلى 643 وبلغ سعر الذهب عيار 18 ما بين 549 إلى 551، أما عن سعر جرام الذهب عيار 24 فتراوح ما بين 733 إلى 735 .

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 168.20 ريال $44.85 سعر الذهب عيار 22 154.19 ريال $41.11 اسعار الذهب عيار 21 147.18 ريال $39.24 اسعار الذهب عيار 18 126.16 ريال $33.63 سعر الذهب عيار 14 98.12 ريال $26.16 سعر الذهب عيار 12 84.10 ريال $22.42 اسعار أوقية الذهب 5,231 ريال $1,395 اسعار جنيه الذهب 1,177 ريال $313.93 اسعار كيلو الذهب 168,205 ريال $44,846

جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة