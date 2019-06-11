أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-06-2019 في محال الصاغة بمصر والسعودية

#أسعار_الذهب_اليوم_الثلاثاء ، يسعى الكثيرون من راغبي الادخار والعاملين في الاستثمار، إلى البحث عنها، فهي معلومات اقتصادية مهمة، يهتم بها المستثمرون ورجال الأعمال والراغبون في الزواج من الرجال والنساء من السعودية ومصر، وننشر لكم أسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر وما لها من ارتباط بالاقتصاد العالمي، ويظل المعدن الأصفر ملاذا آمنا للكثيرين في الظروف الاقتصادي الصعبة، كما هو ملاذ للدول التي تريد الحفاظ على اقتصادها والبلاد التي ترغب في المرور من أزماتها الاقتصادية، وشهد الذهب في صباح اليوم الثلاثاء 11-06-2019 استقرارا في أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعه أمس ثلاثة جنيهات مصرية في مصر، بعد حالة من الانخفاض والصعود في السوق المحلية والعالمية، ونعرض هنا أسعار الذهب في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

انخفض سعر المعدن الأصفر أمس الإثنين في السعودية إذ بلغ سعر الأوقية عالميًا 1328 دولارا و4982 ريالا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 140.17 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 120.14 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

انخفض سعر الذهب أمس في مصر بنحو 7 جنيهات، فبلغ عالميًا 1328 دولارا و22312 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم في محلات الصاغة 626 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 537 جنيهًا للجرام.

جدول أسعار الذهب في سوق المال السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 159.90 ريال $42.64 سعر الذهب عيار 22 146.58 ريال $39.09 اسعار الذهب عيار 21 139.92 ريال $37.31 اسعار الذهب عيار 18 119.93 ريال $31.98 سعر الذهب عيار 14 93.28 ريال $24.87 سعر الذهب عيار 12 79.95 ريال $21.32 اسعار أوقية الذهب 4,973 ريال $1,326 اسعار جنيه الذهب 1,119 ريال $298.49 اسعار كيلو الذهب 159,904 ريال $42,640

أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة