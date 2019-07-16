أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-07-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية بالدولار والريال والجنيه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-07-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية تشهد خلال يومين حالة من الاستقرار النسبي في سعر الذهب بعدما ارتفع السعر وانخفض في نفس اليوم، بالإضافة لحالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر جرام الذهب في محلات الصاغة، وخلال فترة تأرجح سعر الذهب لجأ الكثيرون من التجار إلى صناعة المشغولات الذهبية الأخف في الوزن وذات المظهر الجميل لجذب المشترين ، وذلك لقلة الإقبال على شراء الذهب خلال الفترة الماضية وذلك لارتفاع ثمن الذهب في الأسواق ، كما أن هناك الكثير من المخاوف من تدهور الاقتصاد الأمريكي لما بين الولايات المتحدة وإيران من حالة يطغى عليها المشاحنات والتهديدات ، وأسعار الذهب تعد من المعلومات الاقتصادية التي يهتم بها المستثمرون والشباب المقبل على الزواج، من أن العديد من محبي الذهب يعتبره ملاذا آمنا في وقت الأزمات، لذا ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-07-2019 في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم في بدء التعاملات فتشهد ارتفاعا طفيفا جدا في سعر الذهب مقارنة بأسعار الذهب في السعودية أمس الإثنين ، فبلغ سعر الذهب في السعودية عيار 21 نحو 149.17 مقارنة بسعر الذهب أمس والذي بلغ في بدء التعاملات 148.99 أما عن سعره عالميا فيكون اليوم 39.77 دولارا وسعر الذهب عيار 24 170.47 مقارنة بسعره أمس والذي كان 170.27 ويقابله السعر العالمي 45.45 دولارا، أما سعر الذهب عيار 18 فانخفض سعره انخفاضا بسيطا فوصل إلى 127.86ريالا .

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر تشهد استقرارا خلال اليوم وأمس ، وننشر أسعار الذهب في محلات الصاغة دون حساب المصنعية والدمغة ، وفي محافظات مصر باختلافها يختلف سعر بيع الذهب ما بين صعود وهبوط بفارق جنيه في سعر الجرام أو جنيهين، وسعر جرام الذهب عيار 21 يتراوح ما بين 650 إلى 652 ، ووصل سعر عيار 24 إلى ما بين 743 إلى 745 ، وسعر عيار 18 صار سعره صباحا يتراوح ما بين 557 إلى 559 .

جدول سعر الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 170.47 ريال $45.45 سعر الذهب عيار 22 156.27 ريال $41.67 اسعار الذهب عيار 21 149.17 ريال $39.77 اسعار الذهب عيار 18 127.86 ريال $34.09 سعر الذهب عيار 14 99.44 ريال $26.51 سعر الذهب عيار 12 85.24 ريال $22.73 اسعار أوقية الذهب 5,302 ريال $1,414 اسعار جنيه الذهب 1,193 ريال $318.18 اسعار كيلو الذهب 170,473 ريال $45,453

جدول سعر الذهب في مصر بمحلات الصاغة