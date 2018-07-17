أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-7-2018 في مصر

أصبحت أسعار الذهب اليوم تمثل اهتمام شديد من قبل فئة كبيرة من المواطنين في مصر خاصةً المقبلين على الزواج وتحديداً منذ تعويم الجنية المصري، حيث شهد سعر الذهب في محلات الصاغة عدد كبير من التغييرات من ارتفاعات وانخفاضات ولكن مع استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية شهدت أسعار الذهب استقرار ملحوظ وأصبح الاختلاف في أسعار الذهب بفروق بسيطة بعكس الفترات الماضية.

الجدير بالذكر أن سعر الذهب اليوم في مصر انخفض مساء أمس الاثنين بقيمة جنيهان مقابل الجرام الواحد على الرغم من ارتفاع سعر الأوقية عالمياً، حيث سجل عيار 21 مقابل الجرام 624 جنية، واستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بشكل ملحوظ.

أسعار الذهب اليوم في مصر

منذ بداية التعاملات ليوم الثلاثاء استقرت أسعار الذهب في مصر عند نفس المتوسطات التي سجلها الذهب في محلات الصاغة مساء أمس، ليستقر عيار 21 الأكثر طلباً في محلات الصاغة عند 624 جنية تزامناً مع استقرار أوقية الذهب.

العيار السعر مقابل الجنية المصري عيار 24 713 عيار 21 624 عيار 18 534 الجنية الذهب 4992 أوقية الذهب 1244 دولار عيار 22 651

أسعار الذهب اليوم في السعودية

الجدير بالذكر أن السعودية تحتوي على أكبر احتياطي من المعدن الأصفر في الوطن العربي بأكمله وذلك وفق آخر احصائيات، حيث لم يقتصر الذهب فقط على التزيين والادخار بل يستخدم أيضاً في علاج بعض أنواع السرطان، وإليكم أحدث أسعار أعيرة الذهب في المملكة.

العيار السعر بالريال السعودي عيار 24 148.58 عيار 22 136.20 عيار 21 130.01 عيار 18 111.44 الجنية الذهب 1040 أوقية الذهب 4621

وسوف يتم متابعة أسعار الذهب اليوم وتحديثها في الحال فور حدوث أي تغييرات في سعر الذهب.