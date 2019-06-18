أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-06-2019 في محلات الصاغة في مصر السعودية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-06-2019 في مصر والسعودية خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، وفي نهاية تعاملات أمس الإثنين، بمعدل 3 جنيهات للجرام في مصر، أما عن أسعار الذهب اليوم فننشرها لقرائنا الكرام في مقالنا هذا بعد ما أصاب سعر الذهب من صعود وهبوط الأيام الماضية وحالة عدم الاستقرار الذي شهده المعدن الأصفر، وتعد معلومة أسعار الذهب من المعلومات التي يبحث عنها الكثيرون من راغبي الزواج والاستثمار في مختلف أنحاء العالم، كما أن الذهب يعد ملاذا آمنا وقت الأزمات الاقتصادية التي تمر بها معظم البلاد، وننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر والسعودية لمن يهمه الأمر.

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء ، بعدما شهدت أسعار الذهب صعودا وهبوطا بمعدلات طفيفة اليومين السابقين ، ويبلغ سعر الأوقية عالميا بالدولار والريال السعودي؛ 1342 دولارا بما يعادل 5035 ريالا، وسجل عيار الذهب 21 في السعودية نحو 141.66 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية نحو 121.42 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا ما بين 627 إلى 629 جنيها بعد أن كان 632.85 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 717 إلى 719 جنيها في تعاملات اليوم مقارنة بـ721.25 جنيه، بينما سجل سعر عيار 18 ما بين 537 إلى 539 جنيها للجرام بعد أن وصل سعره في محال الصاغة 540.45 جنيها، مع العلم أن الأسعار المنشورة غير شاملة الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 161.89 ريال $43.16 سعر الذهب عيار 22 148.40 ريال $39.57 اسعار الذهب عيار 21 141.66 ريال $37.77 اسعار الذهب عيار 18 121.42 ريال $32.37 سعر الذهب عيار 14 94.44 ريال $25.18 سعر الذهب عيار 12 80.95 ريال $21.58 اسعار أوقية الذهب 5,035 ريال $1,342 اسعار جنيه الذهب 1,133 ريال $302.16 اسعار كيلو الذهب 161,893 ريال $43,164

أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 717 إلى 719 عيار 22 657 إلى 659 عيار 21 627 إلى 629 عيار 18 537 إلى 539 عيار 14 418 إلى 419 عيار 12 358 إلى 359 الاونصة 22,285 إلى 22,356 الجنيه الذهب 5,016 إلى 5,032 الكيلو 716,571 إلى 718,857

تراجع سعر جرام الذهب

وأرجع ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، السبب إلى تراجع سعر جرام الذهب إلى الأحداث العالمية الحالية بين أمريكا وإيران وما تمر به منطقة الخليج.