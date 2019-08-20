أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-08-2019 في مصر والسعودية بمحلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية والبلدان العربية كافة تشهد حالة من التذبذب، وذلك لما يشهده سعر الذهب عالميا من عدم استقرار، مما يؤثر على أسعار المعدن الأصفر في مصر وغيرها من البلدان العربية، مما زاد من حالة الخوف لدى الكثيرين من شراء الذهب بالإضافة لمخاوف الكثير من التجار من حدوث حالة ركود، ما أدى إلى تبني بعض البنوك المركزية لإجراءات التحفيز على تهدئة الرأي العام وتهدئة التجار ومحاولة استرجاع العملية الشرائية، ويتأثر سعر جرام الذهب بالعديد من المؤثرات منها سعر الدولار وسعر النفط وما يدور من أحداث عالمية، وننشر سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية في مصر والسعودية.

أسعار الذهب في السعودية

تتأثر أسعار الذهب في السعودية بما يتأثر به سعر المعدن الأصفر عالميا إذ إن سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24 سجل نحو 180.47 ريالا، بما يعادل 48.12 دولارا، أما سعر الذهب في السعودية عيار 21 فسجل نحو 157.91 ريالا، وهو يعادل في قيمته 42.11 دولارا، وسجل عيار 18 بالسعودية 135.35 ريالا وهو يقابله بالدولار 36.09.

أسعار الذهب في مصر

أما سعر الذهب في مصر اليوم في محال الصاغة دون حساب المصنعية تراوح ما بين 790 جنيها إلى 792 وذلك لعيار الذهب 24 ، أما عن سعر الذهب عيار 21 في مصر فتراوح ما بين 691 إلى 693، وذلك بعدما تراجع أمس الإثنين بنحو ما بين 3 والـ5 جنيهات ، وسجل عيار 18 ما بين 592 إلى 594 جنيها ، وتعد معلومة سعر الذهب من المعلومات الاقتصادية في مصر والسعودية وغيرهما للمستثمرين والشباب المقبلين على الزواج ومحبي الإهداء بما هو غال.

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 180.47 ريال $48.12 سعر الذهب عيار 22 165.43 ريال $44.11 اسعار الذهب عيار 21 157.91 ريال $42.10 اسعار الذهب عيار 18 135.35 ريال $36.09 سعر الذهب عيار 14 105.27 ريال $28.07 سعر الذهب عيار 12 90.23 ريال $24.06 اسعار أوقية الذهب 5,612 ريال $1,496 اسعار جنيه الذهب 1,263 ريال $336.82 اسعار كيلو الذهب 180,465 ريال $48,116

جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة دون حساب المصنعية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 790 إلى 792 عيار 22 724 إلى 726 عيار 21 691 إلى 693 عيار 18 592 إلى 594 عيار 14 461 إلى 462 عيار 12 395 إلى 396 الاونصة 24,560 إلى 24,631 الجنيه الذهب 5,528 إلى 5,544 الكيلو 789,714 إلى 792,000

الاحتياطي العالمي للذهب تحت الأرض

والنسبة المتداولة من الذهب حاليا منذ استخراجه في عام 1910 هي 75% تقريبا ، وذلك وفق بيانات مجلس الذهب العالمي وتبلغ الكمية الإجمالية للذهب الذي تم استخراجه في العالم نحو 190 ألف طن، ويصل الاحتياطي العالمي الموجود تحت الأرض إلى 54 ألف طن.