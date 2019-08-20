أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-08-2019 في مصر والسعودية بمحلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية والبلدان العربية كافة تشهد حالة من التذبذب، وذلك لما يشهده سعر الذهب عالميا من عدم استقرار، مما يؤثر على أسعار المعدن الأصفر في مصر وغيرها من البلدان العربية، مما زاد من حالة الخوف لدى الكثيرين من شراء الذهب بالإضافة لمخاوف الكثير من التجار من حدوث حالة ركود، ما أدى إلى تبني بعض البنوك المركزية لإجراءات التحفيز على تهدئة الرأي العام وتهدئة التجار ومحاولة استرجاع العملية الشرائية، ويتأثر سعر جرام الذهب بالعديد من المؤثرات منها سعر الدولار وسعر النفط وما يدور من أحداث عالمية، وننشر سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية في مصر والسعودية.
أسعار الذهب في السعودية
تتأثر أسعار الذهب في السعودية بما يتأثر به سعر المعدن الأصفر عالميا إذ إن سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24 سجل نحو 180.47 ريالا، بما يعادل 48.12 دولارا، أما سعر الذهب في السعودية عيار 21 فسجل نحو 157.91 ريالا، وهو يعادل في قيمته 42.11 دولارا، وسجل عيار 18 بالسعودية 135.35 ريالا وهو يقابله بالدولار 36.09.
أسعار الذهب في مصر
أما سعر الذهب في مصر اليوم في محال الصاغة دون حساب المصنعية تراوح ما بين 790 جنيها إلى 792 وذلك لعيار الذهب 24 ، أما عن سعر الذهب عيار 21 في مصر فتراوح ما بين 691 إلى 693، وذلك بعدما تراجع أمس الإثنين بنحو ما بين 3 والـ5 جنيهات ، وسجل عيار 18 ما بين 592 إلى 594 جنيها ، وتعد معلومة سعر الذهب من المعلومات الاقتصادية في مصر والسعودية وغيرهما للمستثمرين والشباب المقبلين على الزواج ومحبي الإهداء بما هو غال.
جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|180.47 ريال
|$48.12
|سعر الذهب عيار 22
|165.43 ريال
|$44.11
|اسعار الذهب عيار 21
|157.91 ريال
|$42.10
|اسعار الذهب عيار 18
|135.35 ريال
|$36.09
|سعر الذهب عيار 14
|105.27 ريال
|$28.07
|سعر الذهب عيار 12
|90.23 ريال
|$24.06
|اسعار أوقية الذهب
|5,612 ريال
|$1,496
|اسعار جنيه الذهب
|1,263 ريال
|$336.82
|اسعار كيلو الذهب
|180,465 ريال
|$48,116
جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة دون حساب المصنعية
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|790 إلى 792
|عيار 22
|724 إلى 726
|عيار 21
|691 إلى 693
|عيار 18
|592 إلى 594
|عيار 14
|461 إلى 462
|عيار 12
|395 إلى 396
|الاونصة
|24,560 إلى 24,631
|الجنيه الذهب
|5,528 إلى 5,544
|الكيلو
|789,714 إلى 792,000
الاحتياطي العالمي للذهب تحت الأرض
والنسبة المتداولة من الذهب حاليا منذ استخراجه في عام 1910 هي 75% تقريبا ، وذلك وفق بيانات مجلس الذهب العالمي وتبلغ الكمية الإجمالية للذهب الذي تم استخراجه في العالم نحو 190 ألف طن، ويصل الاحتياطي العالمي الموجود تحت الأرض إلى 54 ألف طن.
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