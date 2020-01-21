أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير في مصر

شهدت تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير| كانون الثاني 2020، تراجع سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات وظل على حالته حتى نهاية التعاملات أيضا، وجاء التراجع بقيمة نحو جنيهين لجرام الذهب الواحد، وذلك بعد هبوط أسعار الذهب العالمية نحو 5 دولارات أمريكي لتهبط من 1560 إلى 1555 دولار أمريكي الآن، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى هبوط أسعار الذهب في مصر إلى نحو 684 جنيها للجرام الواحد دون مصنعية من عيار 21 الرئيسي والأكثر شهرةً ومبيعا في السوق المحلي المصري.

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 18 يسجل نحو 586 جنيها لجرام الذهب الواحد.

سعر عيار 21 يسجل نحو 684 جنيها لجرام الذهب الواحد.

سعر عيار 24 يسجل نحو 782 جنيها لجرام الذهب الواحد.

سعر الجنيه الذهب يسجل نحو 5472 جنيها.

سعر أوقية الذهب يسجل عالميا نحو 1555 دولار أمريكي.

عوامل تؤثر على سعر الذهب

ويرتبط سعر الذهب بعدة عوامل أخرى متغيرة وغير ثابتة، وفي مقدمتها أسعار العملات بالأسواق العالمية، وكذلك أسعار العملات بالأسواق المحلية، ويفسر هذا انخفاض سعر الذهب في ظل تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، كما أن الذهب مرتبط بمؤشرات الاقتصاد لدى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، كما يتأثر بالاضطرابات بين الدول والحروب التجارية، وهو ما حدث خلال العام 2019 والذي شهد تصعيدا في الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ما أدى لرفع الطلب على المعدن الأصفر بشكل غير مسبوق، وأيضا مرتبط بعوامل العرض والطلب ليس لصغار المستهليكن المحليين، لكنها ترتبط بالنسبة للمستثمرين.