أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-06-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية وجنون الارتفاع يضرب المعدن الأصفر

عادت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-06-2019 في مصر والسعودية في محلات الصاغة، إلى الارتفاع بنحو 4 جنيهات أمس الإثنين مع نهاية التعاملات المسائية ، ويعتبر سعر جرام الذهب معلومة اقتصادية مهمة يهتم بها أغلب المستثمرين والشباب المقبلين على الزواج، وتعد الحالة التي عليها أسعار الذهب اليوم حالة من الجنوب فتارة يرتفع سعر الذهب وتارة ينخفض ، وما يؤثر على أسعار الذهب في حركة الارتفاع والانخفاض كثير؛ فمنها الأحداث العالمية كما يحدث هذه الأيام في الخليج والمشاحنات والشد والجذب والتضييق بين أمريكا وإيران، كما يؤثر عليها سعر الذهب أسعار العملات والنفط وغيرها من المؤثرات، ويعد سعر الذهب اليوم مؤشرا قويا للحالة الاقتصادية للدولة أو البلد، ومعيارا لتقييمها استثماريا ، وهو ما يعطي فرصة للمستثمرين للاستثمار في البلد التي تتميز بالانتعاش الاقتصادي، ويشهد سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار هذه الأيام، ونوضح لكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-06-2019 في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية أمس الإثنين في نهاية التعاملات بما يعادل من 2 ريال حتى 3 ريالات ، وذلك بعد حالة من عدم الاستقرار في سعر الذهب في المملكة فبلغ سعر جرام الذهب 21 اليوم الثلاثاء في السعودية بعد ارتفاع أسعار الذهب نحو 151.08 ريال ، ويعد الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشارا وأكثرها الأعيرة حركة في البيع والشراء، وبلغ سعر الأوقية عالميا بالدولار والريال السعودي؛ 1432 دولارا بما يعادل 5370 ريالا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 129.50 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

أما أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ، 25-06-2019 فعادت إلى الارتفاع أمس الإثنين بنحو 4 جنيهات في سعر جرام الذهب ، وتشهد اسعار الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار فشهد في الأسبوعين الماضيين ارتفاعا بنحو 25 جنيها ثم انخفض جنيهين ثم ارتفع أمس 4 جنيهات ، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 652 إلى 654 جنيها للجرام ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 749 إلى 751 ، وسجل سعر الذهب عيار 18 ما بين 559 إلى 560 جنيها للجرام.

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 172.66 ريال $46.03 سعر الذهب عيار 22 158.27 ريال $42.20 اسعار الذهب عيار 21 151.08 ريال $40.28 اسعار الذهب عيار 18 129.50 ريال $34.52 سعر الذهب عيار 14 100.72 ريال $26.85 سعر الذهب عيار 12 86.33 ريال $23.02 اسعار أوقية الذهب 5,370 ريال $1,432 اسعار جنيه الذهب 1,209 ريال $322.23 اسعار كيلو الذهب 172,657 ريال $46,032

أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 749 إلى 751 عيار 22 686 إلى 688 عيار 21 652 إلى 654 عيار 18 559 إلى 560 عيار 14 437 إلى 438 عيار 12 374 إلى 375 الاونصة 23,281 إلى 23,352 الجنيه الذهب 5,240 إلى 5,256 الكيلو 748,571 إلى 750,857

أسعار الذهب

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية أمس الإثنين بنسبة 0.4% إلى 1403.88 دولار للأوقية بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، إذ سجل الذهب مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، وسجل سعر أوقية الذهب 1410.78 دولار الجمعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من سبتمبر 2013.