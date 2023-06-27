أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في الكويت

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تراجعًا طفيفًا في كل الأنواع والعيارات، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للاقتناء سواء بغرض الزينة أو بغرض الاستثمار، وتشهد أسواق الصاغة والذهب في الكويت وكل دول الخليج العربي رواجًا كبيرًأ، يذكر أن الكويت قد نظمت منذ شهر تقريبًا مهرجانها السنوي للذهب والمجوهرات بمشاركة أهم صانعي المشغولات الذهبية في المنطقة والعالم.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 الكويت
- سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في الكويت هو 16.787 دينار.
- سعر جرام الذهب عيار 24 هو 19.186 دينار.
- سعر جرام الذهب عيار 22 هو 17.587 دينار.
- سعر جرام عيار 18 هو 14.390 دينار.
- سعر أونصة الذهب بالدولار في الكويت اليوم 1924 دينار.
- سعر السبيكة 1 كيلو جرام نقاوة 999.9 إماراتي 19185 دينار.