أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 في الكويت

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تراجعًا طفيفًا في كل الأنواع والعيارات، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للاقتناء سواء بغرض الزينة أو بغرض الاستثمار، وتشهد أسواق الصاغة والذهب في الكويت وكل دول الخليج العربي رواجًا كبيرًأ، يذكر أن الكويت قد نظمت منذ شهر تقريبًا مهرجانها السنوي للذهب والمجوهرات بمشاركة أهم صانعي المشغولات الذهبية في المنطقة والعالم.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 الكويت