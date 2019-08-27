أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-08-2019 | وطريقة حساب المصنعية في محلات الصاغة

تشهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء استقرارا نسبيا في سعر جرام الذهب، ويعد سعر المعدن النفيس من أهم المعلومات الاقتصادية، لدى المستثمرين والشباب الراغب في الزواج؛ لما يقدمه من هدية لعروسه، ويشهد الذهب هذه الأيام انتعاشة في سعر الجرام بعدما قرر البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة على العائد المتغير والثابت، ما أدى إلى الإقبال على شراء الذهب والعقارات، وننشر سعر جرام الذهب اليوم وطريقة حساب المصنعية.

أسعار الذهب في مصر

شهد سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء استقرار ، ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر رواجا وانتشار في مصر والدول العربية، وقد تعدى سعره الـ700 جنيها وونشر أسعار الذهب تفصيليا في مقالنا هذا.

سعر جرام الذهب

بناء على ما نشرته فضائية dmc ببرنامج «8 الصبح»، فإن أسعار الذهب في مصر كالتالي:

أسعار الذهب عيار 24

سجلت أسعار جرامات الذهب عيار 24 نحو 814 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 712 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 610 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

أما الجنيه الذهب فبلغ 5632 جنيهًا.

طريقة حساب سعر المصنعية في محلات الصاغة

سعر المصنعية على الجرام الواحد يتراوح ما بين 30 و65 جنيها، وذلك على اختلاف نوع العيار، واختلاف المحافظة ومحل الذهب والتاجر، ويمكنك متوسط حساب المصنعية في المحلات وهي نسبة تتراوح ما بين 7 إلى 10 % من قيمة سعر جرام الذهب، وعندما تزيد المعادن في الذهب يقل قيراط الذهب.