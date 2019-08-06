أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-8-2019 في مصر

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “اسعار الذهب اليوم” الثلاثاء 6 اغسطس 2019 فى مصر، وقد شهد حالة من الاستقرار فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس الاثنين، وقد شهد سوق الذهب من خلال الاسابيع السابقة حالة من الصعود والهبوط فى سغره ، وقد بلغت قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم 572 إلى 573، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من667 إلى 669 جنيه، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 762 إلى 765 جنيه، أما الجنيه الذهب بلغت قيمته من 5,336 إلى 5,352، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم من 762,286 إلى 764,571، بينما بلغت قيمة الاونصة اليوم من 23,707 إلى 23,778.

اسعار الذهب اليوم

نقدم لكم خلال هذا الموضوع اسعار الذهب اليوم فى مختلف محلات الصاغة من خلال الجدول مع مقارنة بأسعاره فى الفترة الماضية وتحديث مستمر وفقا لسوق الذهب .

كلمة دوت أورج

أسعار الذهب في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 762 إلى 765 عيار 22 699 إلى 701 عيار 21 667 إلى 669 عيار 18 572 إلى 573 عيار 14 445 إلى 446 عيار 12 381 إلى 382 الاونصة 23,707 إلى 23,778 الجنيه الذهب 5,336 إلى 5,352 الكيلو 762,286 إلى 764,571 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 783.92 جنيه $47.34 سعر الذهب عيار 22 718.60 جنيه $43.39 اسعار الذهب عيار 21 685.95 جنيه $41.42 اسعار الذهب عيار 18 587.95 جنيه $35.50 سعر الذهب عيار 14 457.29 جنيه $27.61 سعر الذهب عيار 12 391.96 جنيه $23.67 سعر الذهب عيار 9 293.97 جنيه $17.75 اسعار أوقية الذهب 24,380 جنيه $1,472 اسعار جنيه الذهب 5,488 جنيه $331.37 اسعار كيلو الذهب 783,920 جنيه $47,338 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, August 06, 2019 04:35 PM بتوقيت دولة مصر