 التخطي إلى المحتوى

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-8-2019 في مصر

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج  “اسعار الذهب اليوم” الثلاثاء 6 اغسطس 2019 فى مصر، وقد شهد حالة من الاستقرار فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس الاثنين، وقد شهد سوق الذهب من خلال الاسابيع السابقة حالة من الصعود والهبوط فى سغره ، وقد بلغت قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم 572 إلى 573، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من667 إلى 669 جنيه، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 762 إلى 765 جنيه، أما الجنيه الذهب بلغت قيمته من 5,336 إلى 5,352، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم من 762,286 إلى 764,571، بينما بلغت قيمة الاونصة اليوم من 23,707 إلى 23,778.

اسعار الذهب اليوم

نقدم لكم خلال هذا الموضوع اسعار الذهب اليوم فى مختلف محلات الصاغة من خلال الجدول مع مقارنة بأسعاره فى الفترة الماضية وتحديث مستمر وفقا لسوق الذهب .

الدهب في مصر
سعر الذهب في مصر

كلمة دوت أورج

 

أسعار الذهب في مصر

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24762 إلى 765
عيار 22699 إلى 701
عيار 21667 إلى 669
عيار 18572 إلى 573
عيار 14445 إلى 446
عيار 12381 إلى 382
الاونصة23,707 إلى 23,778
الجنيه الذهب5,336 إلى 5,352
الكيلو762,286 إلى 764,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24783.92 جنيه$47.34
سعر الذهب عيار 22718.60 جنيه$43.39
اسعار الذهب عيار 21685.95 جنيه$41.42
اسعار الذهب عيار 18587.95 جنيه$35.50
سعر الذهب عيار 14457.29 جنيه$27.61
سعر الذهب عيار 12391.96 جنيه$23.67
سعر الذهب عيار 9293.97 جنيه$17.75
اسعار أوقية الذهب24,380 جنيه$1,472
اسعار جنيه الذهب5,488 جنيه$331.37
اسعار كيلو الذهب783,920 جنيه$47,338
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, August 06, 2019 04:35 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
5 أغسطس779.82682.36584.87454.90389.91
4 أغسطس766.58670.77574.94447.17383.29
3 أغسطس766.58670.77574.94447.17383.29
2 أغسطس768.31672.29576.24448.18384.15
1 أغسطس769.05672.94576.80448.62384.53
31 يوليو751.68657.74563.77438.48375.84
30 يوليو762.14666.89571.62444.59381.07
29 يوليو760.18665.17570.14443.44380.09
28 يوليو755.67661.23566.77440.81377.84
27 يوليو755.67661.23566.77440.81377.84
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

سوف يهمك:

عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.