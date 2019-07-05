أسعار الذهب اليوم الجمعة 05-07-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية وتراجع طفيف بالدولار والريال والجنيه

تراجعت أسعار الذهب في مصر والسعودية تراجعا طفيفا خلال نهاية التعاملات أمس الخميس بقيمة تقدر بنحو جنيهن في مصر وأقل من ربع ريال في السعودية ، وسعر جرام الذهب يبحث عنه الكثيرون في العالم لأن الذهب يعد من المعادن النفيسة التي تعتبر ملاذا آمنا وقت الأزمات كما أن أسعار الذهب انخفضت وتراجعت بسبب ارتفاع أسواق الأسهم ، ويبحث المستثمرون عن المزيد من المؤشرات بشأن تحديد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية)، كما يبحثون عن اتجاه من البيانات لعدد من الوظائف في قطاعات غير الزراعية بأمريكا، وننشر سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 05-07-2019.

أسعار الذهب في السعودية

نعرض أسعار الذهب في السعودية بعد تراجع التراجع الطفيف الذي أصاب سعر جرام الذهب في السعودية وبلغ سعر الذهب اليوم في المملكة عيار 21 نحو 149.62 ريالا عن نظيره أمس والذي بلغ سعره 149.80 ريالا، كما تراجع سعر الذهب في السعودية عيار 24 ليصل إلى 170.99 بعدما كان أمس 171.20 ريالا ، أما عن سعر الذهب عيار 18 فبلغ سعر جرام الذهب فيه 128.25 ريالا.

أسعار الذهب في مصر

ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر بعدما تراجعت أمس الخميس جنيهين وفي بداية التعاملات اليوم الجمعة 05-07-2019، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة ما بين 648 إلى 650 وبلغ سعر الذهب عيار 18 ما بين 555 إلى 557، أما عن سعر جرام الذهب عيار 24 فتراوح ما بين 741 إلى 743 .

أسعار الذهب اليوم في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 170.99 ريال $45.59 سعر الذهب عيار 22 156.75 ريال $41.79 اسعار الذهب عيار 21 149.62 ريال $39.89 اسعار الذهب عيار 18 128.25 ريال $34.19 سعر الذهب عيار 14 99.75 ريال $26.60 سعر الذهب عيار 12 85.50 ريال $22.80 اسعار أوقية الذهب 5,318 ريال $1,418 اسعار جنيه الذهب 1,197 ريال $319.15 اسعار كيلو الذهب 170,994 ريال $45,592

أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 741 إلى 743 عيار 22 679 إلى 681 عيار 21 648 إلى 650 عيار 18 555 إلى 557 عيار 14 432 إلى 433 عيار 12 370 إلى 371 الاونصة 23,032 إلى 23,103 الجنيه الذهب 5,184 إلى 5,200 الكيلو 740,571 إلى 742,857

تراجع أسعار الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عند حلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش، في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1414.07 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1416.9 دولار للأوقية.