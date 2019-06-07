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أسعار الذهب اليوم الجمعة 07-06-2019 وارتفاع طفيف يصيب المعدن الأصفر

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم الجمعة 07-06-2019 وارتفاع طفيف يصيب المعدن الأصفر
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يسعى الكثيرون من راغبي الادخار والعاملين في الاستثمار، إلى البحث عن أسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر؛ فهي معلومات اقتصادية مهمة، يهتم بها المستثمرون ورجال الأعمال والراغبون في الزواج من الرجال والنساء من السعودية ومصر، وننشر لكم أسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر  وما لها من ارتباط بالاقتصاد العالمي، ويظل المعدن الأصفر ملاذا آمنا للكثيرين في الظروف الاقتصادي الصعبة، كما هو ملاذ للدول التي تريد الحفاظ على اقتصادها والبلاد التي ترغب في المرور من أزماتها الاقتصادية، وشهد الذهب في صباح اليوم الخميس 06-06-2019 استقرارا في أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعه أمس ثلاثة جنيهات مصرية في مصر، بعد حالة من الانخفاض والصعود في السوق المحلية والعالمية، ونعرض هنا أسعار الذهب في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

ارتفع سعر المعدن الأصفر في صبيحة اليوم الجمعة بنسبة بسيطة، فبلغ سعر الأوقية عالميًا 1335 دولارا و5005 ريالا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 140.83 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 120.71 ريالا للجرام.

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر الأوقية عالميًا 1335 دولارا و22399 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم في محلات الصاغة 623 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 534 جنيهًا للجرام.

جدول أسعار الذهب في سوق المال السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 160.95 ريال $42.92
سعر الذهب عيار 22 147.54 ريال $39.34
اسعار الذهب عيار 21 140.83 ريال $37.55
اسعار الذهب عيار 18 120.71 ريال $32.19
سعر الذهب عيار 14 93.89 ريال $25.03
سعر الذهب عيار 12 80.47 ريال $21.46
اسعار أوقية الذهب 5,005 ريال $1,335
اسعار جنيه الذهب 1,127 ريال $300.42
اسعار كيلو الذهب 160,947 ريال $42,916

أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 710 إلى 712
عيار 22 651 إلى 653
عيار 21 621 إلى 623
عيار 18 532 إلى 534
عيار 14 414 إلى 415
عيار 12 355 إلى 356
الاونصة 22,072 إلى 22,143
الجنيه الذهب 4,968 إلى 4,984
الكيلو 709,714 إلى 712,000

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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