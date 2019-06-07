أسعار الذهب اليوم الجمعة 07-06-2019 وارتفاع طفيف يصيب المعدن الأصفر

يسعى الكثيرون من راغبي الادخار والعاملين في الاستثمار، إلى البحث عن أسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر؛ فهي معلومات اقتصادية مهمة، يهتم بها المستثمرون ورجال الأعمال والراغبون في الزواج من الرجال والنساء من السعودية ومصر، وننشر لكم أسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر وما لها من ارتباط بالاقتصاد العالمي، ويظل المعدن الأصفر ملاذا آمنا للكثيرين في الظروف الاقتصادي الصعبة، كما هو ملاذ للدول التي تريد الحفاظ على اقتصادها والبلاد التي ترغب في المرور من أزماتها الاقتصادية، وشهد الذهب في صباح اليوم الخميس 06-06-2019 استقرارا في أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعه أمس ثلاثة جنيهات مصرية في مصر، بعد حالة من الانخفاض والصعود في السوق المحلية والعالمية، ونعرض هنا أسعار الذهب في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

ارتفع سعر المعدن الأصفر في صبيحة اليوم الجمعة بنسبة بسيطة، فبلغ سعر الأوقية عالميًا 1335 دولارا و5005 ريالا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 140.83 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 120.71 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر الأوقية عالميًا 1335 دولارا و22399 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم في محلات الصاغة 623 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 534 جنيهًا للجرام.

جدول أسعار الذهب في سوق المال السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 160.95 ريال $42.92 سعر الذهب عيار 22 147.54 ريال $39.34 اسعار الذهب عيار 21 140.83 ريال $37.55 اسعار الذهب عيار 18 120.71 ريال $32.19 سعر الذهب عيار 14 93.89 ريال $25.03 سعر الذهب عيار 12 80.47 ريال $21.46 اسعار أوقية الذهب 5,005 ريال $1,335 اسعار جنيه الذهب 1,127 ريال $300.42 اسعار كيلو الذهب 160,947 ريال $42,916

أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة