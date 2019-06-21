أسعار الذهب اليوم الجمعة 21-06-2019 في محلات الصاغة بعد ارتفاعه 14 جنيها أمس

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 21-06-2019 في مصر والسعودية في محلات الصاغة، بعد القفزة في سعر جرام الذهب أمس الخميس فزاذ سعر الذهب أمس ما يتراوح بين 12 إلى 16 جنيها في سعر جرام الذهب ، أما عن بدء التعاملات اليوم فأسعار الذهب مستقرة على ما وصلت إليه أمس، ويعد الذهب معولا ودافعا للاستثمار ومنقذا في وقت الأزمات فيلجأ إليه الكثيرون بادخاره، كما يقبل عليه الشباب والشابات المقبلون على الزواج ويهتمون بمعرفة سعر جرام الذهب ، كما أن سعر الذهب يعد مؤشرا للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويعكس الأجواء العامة العالمية، فتأثر سعر جرام الذهب بما يدور في الخليج من أزمات وما بين أمريكا وإيران من أوضاع غير مستقرة، فأصاب الذهب حالة من عدم الاستقرار وهو ما زال يمر بها، وننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 21-06-2019.

أسعار الذهب في السعودية

نوضح أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة بعد زيادة أسعار الذهب أمس في نهاية التعاملات إذ ارتفعت أسعار الذهب بنحو 4 ريالات وما يقرب من ذلك السعر، فوصل سعر جرام الذهب 21 اليوم الجمعة في السعودية بعد زيادة أسعار الذهب في السعودية نحو 148.35 ريال وهو العيار الأكثر انتشارا، وبلغ سعر الأوقية عالميا بالدولار والريال السعودي؛ 1406 دولارا بما يعادل 5273 ريالا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 127.16 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر ، فقفزت أسعار الذهب بما يتراوح بين 12 و 16 جنيها وهو يعد الأعلى في زيادة أسعار الذهب الفترة الماضية ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في مصر ما بين 643 إلى 645 جنيها للجرام ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 735 إلى 737 وذلك الحالة التي مر به سعر جرام الذهب ما بين صعود وهبوط الأيام الماضية ، وسجل سعر الذهب عيار 18 ما بين 551 إلى 553 جنيها للجرام.

جدول أسعار الذهب في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 169.54 ريال $45.20 سعر الذهب عيار 22 155.41 ريال $41.43 اسعار الذهب عيار 21 148.35 ريال $39.55 اسعار الذهب عيار 18 127.16 ريال $33.90 سعر الذهب عيار 14 98.90 ريال $26.37 سعر الذهب عيار 12 84.77 ريال $22.60 اسعار أوقية الذهب 5,273 ريال $1,406 اسعار جنيه الذهب 1,187 ريال $316.40 اسعار كيلو الذهب 169,542 ريال $45,199

جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 735 إلى 737 عيار 22 674 إلى 676 عيار 21 643 إلى 645 عيار 18 551 إلى 553 عيار 14 429 إلى 430 عيار 12 367 إلى 369 الاونصة 22,854 إلى 22,925 الجنيه الذهب 5,144 إلى 5,160 الكيلو 734,857 إلى 737,143

تصدير الذهب خام وسبائك

وعن تصدير الذهب تحدث عضو الغرف التجارية شعبة الذهب ناجي نجيب بأنه يتم تصدير الذهب على شكله الأولي الخام أو سبائك قبل تصنيعه والسبب في ذلك ختم الدمغة غير المعترف به خارج البلاد ، والذهب يشكل جزءًا كبيرًا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة.