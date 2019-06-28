أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-06-2019 في محلات الصاغة وتراجع بمصر وارتفاع بالمملكة

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-06-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية بعدما شهد سعر جرام الذهب أمس وأول أمس هبوطا وصل إلى 12 جنيها ، فأسعار الذهب هذه الأيام تشهد حالة عدم استقرار ، لأنها تتأثر بما يحيط بها من أحداث عالمية وخاصة ما يختص بالولايات المتحدة الأمريكية سعر الذهب اليوم غير أمس غير غد، لما بين الولايات المتحدة وإيران من مشاحنات وتضييق وعداوة، أما عن أسعار الذهب في السعودية ومصر فهي متغيرة كما هي في جميع دول العالم ، ومن ضمن المؤثرات التي تؤثر أيضا على سعر الذهب أسعار العملات وأسعار النفط ، كما أن المستثمرين والشباب المقبل على الزواج يهتمون ويبحثون عن سعر الذهب ، لذا ننشر آخر تحديث في بدء التعاملات الصباحية من أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-06-2019 في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة بما يعادل نصف ريال في الجرام الواحد، وبلغ سعر الذهب في السعودية عيار 21 نحو 149.02 ريال ، ويعد الذهب عيار 21 أكثر الأعيرة انتشارا وحركة في البيع والشراء، وارتفع سعر الأوقية عالميا بالدولار والريال السعودي؛ إلى 1412 دولارا بما يعادل 5296 ريالا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 127.73 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

أما عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-06-2019 في مصر فاستقرار بعد هبوط سعر الذهب أمس بما يتراوح جنيهن في الجرام وبعد انخفاض سعر الذهب أول أمس بما يعادل 10 جنيهات في سعر جرام الذهب ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 646 إلى 648 جنيها للجرام ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 738 إلى 741 ، وسجل سعر الذهب عيار 18 ما بين 554 إلى 555 جنيها للجرام.

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 170.30 ريال $45.41 سعر الذهب عيار 22 156.11 ريال $41.62 اسعار الذهب عيار 21 149.02 ريال $39.73 اسعار الذهب عيار 18 127.73 ريال $34.06 سعر الذهب عيار 14 99.34 ريال $26.49 سعر الذهب عيار 12 85.15 ريال $22.70 اسعار أوقية الذهب 5,296 ريال $1,412 اسعار جنيه الذهب 1,192 ريال $317.87 اسعار كيلو الذهب 170,304 ريال $45,408

جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 738 إلى 741 عيار 22 677 إلى 679 عيار 21 646 إلى 648 عيار 18 554 إلى 555 عيار 14 431 إلى 432 عيار 12 369 إلى 370 الاونصة 22,961 إلى 23,032 الجنيه الذهب 5,168 إلى 5,184 الكيلو 738,286 إلى 740,571

أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، عالميا مع تأرجح الورقة الخضراء العالمية الدولار هذه الأيام بعد انفخاضها قبل ذلك، ويترقب أغلب المستثمرون جميع تطورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان، بحسب ما أعلنته وكالة رويترز.