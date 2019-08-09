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أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-8-2019 في مصر

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-8-2019 في مصر
سعر الذهب

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج  “اسعار الذهب اليوم” الجمعة 9 غسطس 2019 فى مصر، وقد شهد حالة من الارتفاع فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس الخميس، كما ان سوق الذهب  شهد خلال الاسابيع السابقة حالة من الصعود والهبوط فى اسعاره، وقد بلغت قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم من 585 إلى 587 ، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 683 إلى 685، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 781  إلى 783 جنيه، أما الجنيه الذهب فقد بلغ قيمته اليوم من5,464 إلى 5,480، اما سعر كيلو الذهب اليوم من780,571 إلى 782,857، بينما بلغت قيمة الاونصة اليوم من 24,276 إلى 24,347 .

اسعار الذهب اليوم

ونقدم لكم من خلال الجدول التالي اسعار الذهب اليوم الخميس 9 اغسطس 2019 مع مقارنة لأسعار الذهب خلال الفترة السابقة، مع تقديم تحديث يومي مستمر لاسعاره .

 

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24781 إلى 783
عيار 22716 إلى 718
عيار 21683 إلى 685
عيار 18585 إلى 587
عيار 14455 إلى 457
عيار 12390 إلى 391
الاونصة24,276 إلى 24,347
الجنيه الذهب5,464 إلى 5,480
الكيلو780,571 إلى 782,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24800.88 جنيه$48.35
سعر الذهب عيار 22734.14 جنيه$44.32
اسعار الذهب عيار 21700.79 جنيه$42.31
اسعار الذهب عيار 18600.67 جنيه$36.26
سعر الذهب عيار 14467.18 جنيه$28.20
سعر الذهب عيار 12400.44 جنيه$24.18
سعر الذهب عيار 9300.33 جنيه$18.13
اسعار أوقية الذهب24,907 جنيه$1,504
اسعار جنيه الذهب5,606 جنيه$338.46
اسعار كيلو الذهب800,878 جنيه$48,350
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
8 أغسطس799.76699.81599.83466.53399.88
7 أغسطس799.27699.38599.46466.24399.63
6 أغسطس784.97686.86588.74457.90392.48
5 أغسطس779.82682.36584.87454.90389.91
4 أغسطس766.58670.77574.94447.17383.29
3 أغسطس766.58670.77574.94447.17383.29
2 أغسطس768.31672.29576.24448.18384.15
1 أغسطس769.05672.94576.80448.62384.53
31 يوليو751.68657.74563.77438.48375.84
30 يوليو762.14666.89571.62444.59381.07

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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