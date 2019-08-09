أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-8-2019 في مصر

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “اسعار الذهب اليوم” الجمعة 9 غسطس 2019 فى مصر، وقد شهد حالة من الارتفاع فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس الخميس، كما ان سوق الذهب شهد خلال الاسابيع السابقة حالة من الصعود والهبوط فى اسعاره، وقد بلغت قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم من 585 إلى 587 ، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 683 إلى 685، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 781 إلى 783 جنيه، أما الجنيه الذهب فقد بلغ قيمته اليوم من5,464 إلى 5,480، اما سعر كيلو الذهب اليوم من780,571 إلى 782,857، بينما بلغت قيمة الاونصة اليوم من 24,276 إلى 24,347 .

اسعار الذهب اليوم

ونقدم لكم من خلال الجدول التالي اسعار الذهب اليوم الخميس 9 اغسطس 2019 مع مقارنة لأسعار الذهب خلال الفترة السابقة، مع تقديم تحديث يومي مستمر لاسعاره .

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 781 إلى 783 عيار 22 716 إلى 718 عيار 21 683 إلى 685 عيار 18 585 إلى 587 عيار 14 455 إلى 457 عيار 12 390 إلى 391 الاونصة 24,276 إلى 24,347 الجنيه الذهب 5,464 إلى 5,480 الكيلو 780,571 إلى 782,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 800.88 جنيه $48.35 سعر الذهب عيار 22 734.14 جنيه $44.32 اسعار الذهب عيار 21 700.79 جنيه $42.31 اسعار الذهب عيار 18 600.67 جنيه $36.26 سعر الذهب عيار 14 467.18 جنيه $28.20 سعر الذهب عيار 12 400.44 جنيه $24.18 سعر الذهب عيار 9 300.33 جنيه $18.13 اسعار أوقية الذهب 24,907 جنيه $1,504 اسعار جنيه الذهب 5,606 جنيه $338.46 اسعار كيلو الذهب 800,878 جنيه $48,350