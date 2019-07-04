أسعار الذهب اليوم الخميس 04-07-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية.. بالدولار والريال والجنيه

ننشرأسعار الذهب اليوم الخميس 04-07-2019 في مصر والسعودية ، وسعر الذهب يعاود الارتفاع ، ونقدم لقرائنا متابعة جيدة من موقع كلمة دوت أورج ، إذ إن سعر جرام الذهب في محلات الصاغة يختلف اختلافا بسيطا عنه في سعر الذهب في سوق المال، وذلك أيضا في جميع الدول العربية والعالمية ، ونعرض سعر جرام الذهب في السعودية بالريال السعودي وما يعادله من الدولار ، كما نقدم سعر الذهب في مصر بالجنيه المصري ، ويعد ارتفاع سعر جرام الذهب بالسعودية ومصر والعالم أجمع عائدا لما تشهده الخليج من أحداث وحالة من القلق بين أمريكا وإيران ، كما أن أحداث الخليج الماضية أثرت أيضا على ارتفاع سعر الذهب ، ويذكر أن حالة من عدم الاستقرار أثرت على سعر المعدن الأصفر فجعلته في اليوم الواحد ما بين ارتفاع وانخفاض ؛ أما مع بدء التعاملات اليوم فننشر أسعار الذهب في السعودية بسوق المال وفي مصر بمحلات الصاغة مع مراعاة أنها دون المصنعية.

أسعار الذهب في السعودية

ننشر أسعار الذهب في السعودية بعد زيادة وارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب اليوم عن نظيره أمس فبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة نحو 149.80 ريالا، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ووصل إلى 171.20 ريالا ، أما عن سعر الذهب عيار 18 فبلغ سعر جرام الذهب فيه 128.40 ريالا.

أسعار الذهب في مصر

أما أسعار الذهب اليوم في مصر فشهدت أيضا ارتفاعا طفيفا يتراوح بين الجنيه والاثنين في بدء التعاملات الصباحية ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر انتشارا وعليه إقبال كبير في البيع والشراء ما بين 650 إلى 652 وبلغ سعر عيار 18 ما بين 557 إلى 559، أما عن سعر جرام الذهب عيار 24 فتراوح ما بين 743 إلى 745 .

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 171.20 ريال $45.64 سعر الذهب عيار 22 156.93 ريال $41.84 اسعار الذهب عيار 21 149.80 ريال $39.94 اسعار الذهب عيار 18 128.40 ريال $34.23 سعر الذهب عيار 14 99.86 ريال $26.63 سعر الذهب عيار 12 85.60 ريال $22.82 اسعار أوقية الذهب 5,324 ريال $1,420 اسعار جنيه الذهب 1,198 ريال $319.51 اسعار كيلو الذهب 171,196 ريال $45,643

جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 743 إلى 745 عيار 22 681 إلى 683 عيار 21 650 إلى 652 عيار 18 557 إلى 559 عيار 14 433 إلى 435 عيار 12 371 إلى 373 الاونصة 23,103 إلى 23,174 الجنيه الذهب 5,200 إلى 5,216 الكيلو 742,857 إلى 745,143

تصدير الذهب

تعمل مصر على تصدير الذهب في شكل خام وسبائك لأن تصنيع الذهب في مصر وختمه لا يعتد به في الخارج، لذا تقوم بتصديره على هذا الشكل.