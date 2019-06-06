#أسعار_الذهب_اليوم_الخميس_06-06-2019 ثاني أيام العيد ، يبحث الكثيرون من راغبي الادخار والعاملين في الاستثمار، عن أسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر هي معلومات اقتصادية مهمة، يهتم بها الراغبون في الزواج من الرجال والنساء من السعودية ومصر، وأسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر بصفة عامة يهتم بها المستثمرون ورجال الأعمال، نتيجة ارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي، ويظل المعدن الأصفر ملاذا آمنا للكثيرين في الظروف الاقتصادي الصعبة، كما هو ملاذ للدول التي تريد الحفاظ على اقتصادها والبلاد التي ترغب في المرور من أزماتها الاقتصادية، وشهد الذهب في صباح اليوم الخميس 06-06-2019 استقرارا في أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعه أمس ثلاثة جنيهات مصرية في مصر، بعد حالة من الانخفاض والصعود في السوق المحلية والعالمية، ونعرض هنا أسعار الذهب في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

اختلف سعر الذهب بنسبة بسيطة عن أمس بمعدل انخفاض في سعر الذهب اليوم من 0.09 إلى 0.12 من الريال، فبلغ سعر الأوقية عالميًا 1333 دولارا و4998 ريالا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 140.62 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 120.53 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر الأوقية عالميًا 1333 دولارا و22361 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم في محلات الصاغة 622 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 533 جنيهًا للجرام.

جدول أسعار الذهب في سوق المال السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 160.71 ريال $42.85 سعر الذهب عيار 22 147.32 ريال $39.28 اسعار الذهب عيار 21 140.62 ريال $37.50 اسعار الذهب عيار 18 120.53 ريال $32.14 سعر الذهب عيار 14 93.75 ريال $25.00 سعر الذهب عيار 12 80.36 ريال $21.43 اسعار أوقية الذهب 4,998 ريال $1,333 اسعار جنيه الذهب 1,125 ريال $299.97 اسعار كيلو الذهب 160,710 ريال $42,852

أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة