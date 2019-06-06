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أسعار الذهب اليوم الخميس 06-06-2019 ثاني أيام العيد

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم الخميس 06-06-2019 ثاني أيام العيد
سعر الذهب اليوم الخميس ثاني أيام العيد اسعار الذهب اليوم في السعودية اسعار الذهب في مصر

#أسعار_الذهب_اليوم_الخميس_06-06-2019 ثاني أيام العيد ، يبحث الكثيرون من راغبي الادخار والعاملين في الاستثمار، عن أسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر هي معلومات اقتصادية مهمة، يهتم بها الراغبون في الزواج من الرجال والنساء من السعودية ومصر، وأسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر بصفة عامة يهتم بها المستثمرون ورجال الأعمال، نتيجة ارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي، ويظل المعدن الأصفر ملاذا آمنا للكثيرين في الظروف الاقتصادي الصعبة، كما هو ملاذ للدول التي تريد الحفاظ على اقتصادها والبلاد التي ترغب في المرور من أزماتها الاقتصادية، وشهد الذهب في صباح اليوم الخميس 06-06-2019 استقرارا في أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعه أمس ثلاثة جنيهات مصرية في مصر، بعد حالة من الانخفاض والصعود في السوق المحلية والعالمية، ونعرض هنا أسعار الذهب في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

اختلف سعر الذهب بنسبة بسيطة عن أمس بمعدل انخفاض في سعر الذهب اليوم من 0.09 إلى 0.12 من الريال، فبلغ سعر الأوقية عالميًا 1333 دولارا و4998 ريالا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 140.62 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 120.53 ريالا للجرام.

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر الأوقية عالميًا 1333 دولارا و22361 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم في محلات الصاغة 622 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 533 جنيهًا للجرام.

جدول أسعار الذهب في سوق المال السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 160.71 ريال $42.85
سعر الذهب عيار 22 147.32 ريال $39.28
اسعار الذهب عيار 21 140.62 ريال $37.50
اسعار الذهب عيار 18 120.53 ريال $32.14
سعر الذهب عيار 14 93.75 ريال $25.00
سعر الذهب عيار 12 80.36 ريال $21.43
اسعار أوقية الذهب 4,998 ريال $1,333
اسعار جنيه الذهب 1,125 ريال $299.97
اسعار كيلو الذهب 160,710 ريال $42,852

أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 707 إلى 711
عيار 22 648 إلى 652
عيار 21 619 إلى 622
عيار 18 531 إلى 533
عيار 14 413 إلى 415
عيار 12 354 إلى 355
الاونصة 22,001 إلى 22,072
الجنيه الذهب 4,952 إلى 4,968
الكيلو 707,429 إلى 709,714

 

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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