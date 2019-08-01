أسعار الذهب اليوم الخميس 1 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

شهدت مؤخرًا أسعار الذهب في الفترة الأخيرة بجمهورية مصر العربية حالة من عدم الاستقرار والتذبذب الشديدين ، فتنخفض أسعار المعدن الأصفر لعدة أيام ، ثم ترتفع لأيام أخرى ، لذلك يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة أدق وأحدث أسعار الذهب الموجودة في مختلف أسواق الصاغة المصرية ، ورغبة في تلبية طلبات العديد من الأشخاص ، نقوم بتقديم تقرير يومي فيما يتعلق بمختلف أسعار الذهب ، ومن خلال النقاط التالية نوضح لكم أسعار الذهب لليوم الخميس الموافق الأول من شهر أغسطس لعام 2019.

أسعار الذهب اليوم الخميس في أسواق الصاغة المصرية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 745 إلى 747 جنيه مصري عيار 22 683 إلى 685 جنيه مصري عيار 21 652 إلى 654 جنيه مصري عيار 18 559 إلى 561 جنيه مصري عيار 14 435 إلى 436 جنيه مصري عيار 12 373 إلى 374 جنيه مصري الاونصة 23,174 إلى 23,245 جنيه مصري الجنيه الذهب 5,216 إلى 5,232 جنيه مصري الكيلو 745,143 إلى 747,429 جنيه مصري

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب تختلف ما بين تاجر إلى آخر وما بين منطقة وأخرى ، ويرجع هذا الاختلاف لاختلاف المصنعية التي يحددها كل تاجر على حدى بشكل إضافي على السعر المحدد له ، ومن الممكن أن تتراوح المصنعية ما بين 50 جنيه وصولًا إلى 200 جنيه مصري.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 751.68 جنيه $45.42 سعر الذهب عيار 22 689.05 جنيه $41.63 اسعار الذهب عيار 21 657.74 جنيه $39.74 اسعار الذهب عيار 18 563.77 جنيه $34.06 سعر الذهب عيار 14 438.48 جنيه $26.49 سعر الذهب عيار 12 375.84 جنيه $22.71 سعر الذهب عيار 9 281.88 جنيه $17.03 أسعار أوقية الذهب 23,377 جنيه $1,413 أسعار جنيه الذهب 5,262 جنيه $317.93 أسعار كيلو الذهب 751,682 جنيه $45,418