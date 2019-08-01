أسعار الذهب اليوم الخميس 1 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

شهدت مؤخرًا أسعار الذهب في الفترة الأخيرة بجمهورية مصر العربية حالة من عدم الاستقرار والتذبذب الشديدين ، فتنخفض أسعار المعدن الأصفر لعدة أيام ، ثم ترتفع لأيام أخرى ، لذلك يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة أدق وأحدث أسعار الذهب الموجودة في مختلف أسواق الصاغة المصرية ، ورغبة في تلبية طلبات العديد من الأشخاص ، نقوم بتقديم تقرير يومي فيما يتعلق بمختلف أسعار الذهب ، ومن خلال النقاط التالية نوضح لكم أسعار الذهب لليوم الخميس الموافق الأول من شهر أغسطس لعام 2019.
أسعار الذهب اليوم الخميس في أسواق الصاغة المصرية
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|745 إلى 747 جنيه مصري
|عيار 22
|683 إلى 685 جنيه مصري
|عيار 21
|652 إلى 654 جنيه مصري
|عيار 18
|559 إلى 561 جنيه مصري
|عيار 14
|435 إلى 436 جنيه مصري
|عيار 12
|373 إلى 374 جنيه مصري
|الاونصة
|23,174 إلى 23,245 جنيه مصري
|الجنيه الذهب
|5,216 إلى 5,232 جنيه مصري
|الكيلو
|745,143 إلى 747,429 جنيه مصري
ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب تختلف ما بين تاجر إلى آخر وما بين منطقة وأخرى ، ويرجع هذا الاختلاف لاختلاف المصنعية التي يحددها كل تاجر على حدى بشكل إضافي على السعر المحدد له ، ومن الممكن أن تتراوح المصنعية ما بين 50 جنيه وصولًا إلى 200 جنيه مصري.
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|751.68 جنيه
|$45.42
|سعر الذهب عيار 22
|689.05 جنيه
|$41.63
|اسعار الذهب عيار 21
|657.74 جنيه
|$39.74
|اسعار الذهب عيار 18
|563.77 جنيه
|$34.06
|سعر الذهب عيار 14
|438.48 جنيه
|$26.49
|سعر الذهب عيار 12
|375.84 جنيه
|$22.71
|سعر الذهب عيار 9
|281.88 جنيه
|$17.03
|أسعار أوقية الذهب
|23,377 جنيه
|$1,413
|أسعار جنيه الذهب
|5,262 جنيه
|$317.93
|أسعار كيلو الذهب
|751,682 جنيه
|$45,418
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|30 يوليو
|762.14 جنيه
|666.89 جنيه
|571.62 جنيه
|444.59 جنيه
|381.07 جنيه
|29 يوليو
|760.18 جنيه
|665.17 جنيه
|570.14 جنيه
|443.44 جنيه
|380.09 جنيه
|28 يوليو
|755.67 جنيه
|661.23 جنيه
|566.77 جنيه
|440.81 جنيه
|377.84 جنيه
|27 يوليو
|755.67 جنيه
|661.23 جنيه
|566.77 جنيه
|440.81 جنيه
|377.84 جنيه
|26 يوليو
|757.18 جنيه
|662.55 جنيه
|567.89 جنيه
|441.69 جنيه
|378.59 جنيه
|25 يوليو
|754.03 جنيه
|659.79 جنيه
|565.53 جنيه
|439.85 جنيه
|377.01 جنيه
|24 يوليو
|761.66 جنيه
|666.47 جنيه
|571.26 جنيه
|444.31 جنيه
|380.83 جنيه
|23 يوليو
|757.73 جنيه
|663.03 جنيه
|568.30 جنيه
|442.01 جنيه
|378.86 جنيه
|22 يوليو
|761.01 جنيه
|665.90 جنيه
|570.77 جنيه
|443.92 جنيه
|380.50 جنيه
|21 يوليو
|760.96 جنيه
|665.86 جنيه
|570.73 جنيه
|443.90 جنيه
|380.48 جنيه
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