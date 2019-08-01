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أسعار الذهب اليوم الخميس 1 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم الخميس 1 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية
سعر الذهب اليوم

شهدت مؤخرًا أسعار الذهب في الفترة الأخيرة بجمهورية مصر العربية حالة من عدم الاستقرار والتذبذب الشديدين ، فتنخفض أسعار المعدن الأصفر لعدة أيام ، ثم ترتفع لأيام أخرى ، لذلك يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة أدق وأحدث أسعار الذهب الموجودة في مختلف أسواق الصاغة المصرية ، ورغبة في تلبية طلبات العديد من الأشخاص ، نقوم بتقديم تقرير يومي فيما يتعلق بمختلف أسعار الذهب ، ومن خلال النقاط التالية نوضح لكم أسعار الذهب لليوم الخميس الموافق الأول من شهر أغسطس لعام 2019.

أسعار الذهب اليوم الخميس في أسواق الصاغة المصرية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24745 إلى 747 جنيه مصري
عيار 22683 إلى 685 جنيه مصري
عيار 21652 إلى 654 جنيه مصري
عيار 18559 إلى 561 جنيه مصري
عيار 14435 إلى 436 جنيه مصري
عيار 12373 إلى 374 جنيه مصري
الاونصة23,174 إلى 23,245 جنيه مصري
الجنيه الذهب5,216 إلى 5,232 جنيه مصري
الكيلو745,143 إلى 747,429 جنيه مصري

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب تختلف ما بين تاجر إلى آخر وما بين منطقة وأخرى ، ويرجع هذا الاختلاف لاختلاف المصنعية التي يحددها كل تاجر على حدى بشكل إضافي على السعر المحدد له ، ومن الممكن أن تتراوح المصنعية ما بين 50 جنيه وصولًا إلى 200 جنيه مصري.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24751.68 جنيه$45.42
سعر الذهب عيار 22689.05 جنيه$41.63
اسعار الذهب عيار 21657.74 جنيه$39.74
اسعار الذهب عيار 18563.77 جنيه$34.06
سعر الذهب عيار 14438.48 جنيه$26.49
سعر الذهب عيار 12375.84 جنيه$22.71
سعر الذهب عيار 9281.88 جنيه$17.03
أسعار أوقية الذهب23,377 جنيه$1,413
أسعار جنيه الذهب5,262 جنيه$317.93
أسعار كيلو الذهب751,682 جنيه$45,418

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
30 يوليو762.14 جنيه666.89 جنيه571.62 جنيه444.59 جنيه381.07 جنيه
29 يوليو760.18 جنيه665.17 جنيه570.14 جنيه443.44 جنيه380.09 جنيه
28 يوليو755.67 جنيه661.23 جنيه566.77 جنيه440.81 جنيه377.84 جنيه
27 يوليو755.67 جنيه661.23 جنيه566.77 جنيه440.81 جنيه377.84 جنيه
26 يوليو757.18 جنيه662.55 جنيه567.89 جنيه441.69 جنيه378.59 جنيه
25 يوليو754.03 جنيه659.79 جنيه565.53 جنيه439.85 جنيه377.01 جنيه
24 يوليو761.66 جنيه666.47 جنيه571.26 جنيه444.31 جنيه380.83 جنيه
23 يوليو757.73 جنيه663.03 جنيه568.30 جنيه442.01 جنيه378.86 جنيه
22 يوليو761.01 جنيه665.90 جنيه570.77 جنيه443.92 جنيه380.50 جنيه
21 يوليو760.96 جنيه665.86 جنيه570.73 جنيه443.90 جنيه380.48 جنيه

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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