أسعار الذهب اليوم الخميس 11-07-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية.. بالدولار والريال والجنيه

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 11-07-2019 في مصر والسعودية ، في بدء التعاملات الصباحية بنحو يتراوح بين جنيه وجنيهين في سعر جرام الذهب ، كما ارتفع سعر الذهب أمس في نهاية التعاملات المسائية بنحو 5 جنيهات ، ويتراوح سعر جرام الذهب في محلات الصاغة بمصر ما بين 651 إلى 653 دون حساب المصنعية والدمغة ، أما عن سعر الذهب اليوم في السعودية ومصر فننشرها لقرائنا ومحبي الاطلاع على أسعار الذهب فمنهم المستثمر ومنهم الشاب الذي يرغب في الزواج ويود شراء هدية لزوجته، ومنهم التاجر وكلهم وغيرهم مهتمون بسعر الذهب ، وسعر الذهب معلومة اقتصادية يتضح من خلالها الظروف الاقتصادية للبلد ، وقد يرتفع سعر جرام الذهب في بلدة أو دولة ويستقر في أخرى أو ينخفض، وقد يرتفع في جميع البلدان كافة مرة واحدة، ويتأثر سعر الذهب بالأحداث العالمية وما يحدث ما بين أمريكا وإيران كما أنه يتأثر بسعر العملات والنفط ، وننشر سعر جرام الذهب في السعودية بالريال وما يعادل السعر بالدولار ، والآن نعرض أسعار الذهب اليوم الخميس 11-07-2019 .

أسعار الذهب في السعودية

ننشر أسعار الذهب في السعودية بعد ارتفاع السعر عالميا ، وارتفعت أسعار الذهب في السعودية بنحو نصف ريال سعودي اليوم عن أمس فأصبح سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 150.39 أمام نظيره أمس 149.80 ريالا ويعادل هذا السعر بالدولار 40.10 دولارا، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ووصل إلى 171.86 ريالا وبالدولار 45.83، أما عن سعر الذهب عيار 18 فأصبح اليوم سعر جرام الذهب فيه 128.90 ريالا.

أسعار الذهب في مصر

ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر بعدما شهدت ارتفاعا طفيفا يتراوح بين الجنيه والاثنين مع بداية التعاملات صباح اليوم الخميس فوصل سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 651 إلى 653 ، وهو أكثر أعيرة الذهب رواجا وشهرة وحركة في البيع والشراء وبلغ سعر عيار 18 ما بين 558 إلى 560، أما عن سعر جرام الذهب عيار 24 فتراوح ما بين 744 إلى 746 .

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 171.86 ريال $45.83 سعر الذهب عيار 22 157.54 ريال $42.01 اسعار الذهب عيار 21 150.39 ريال $40.10 اسعار الذهب عيار 18 128.90 ريال $34.37 سعر الذهب عيار 14 100.26 ريال $26.73 سعر الذهب عيار 12 85.93 ريال $22.91 اسعار أوقية الذهب 5,345 ريال $1,425 اسعار جنيه الذهب 1,203 ريال $320.79 اسعار كيلو الذهب 171,865 ريال $45,826

جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة