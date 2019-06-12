نتابع معكم أسعار الذهب اليوم الخميس 13-6-2019 في الأسواق المحلية خلال تعاملات نهاية الأسبوع، يعد سعر الذهب في مصر من أكثر الأشياء التي تشغل فئة كبيرة من المجتمع وخاصة من المقبلين على الزواج حديثاً، وكذلك ربات البيوت الذين يجدون في المعدن الأصفر ملاذ اَمن لادخار أموالهم، ويخضع المعدن الأصفر في مصر لقانون العرض والطلب حيث ترتفع الأسعار خلال الأعياد والاجازات لكثرة حفلات الخطوبة والأفراح، وكذلك يتأثر المعدن الأصفر بارتفاع أو انخفاض أسعار الدولار في البنوك المصرية.

أسعار الذهب اليوم الخميس 13-6-2019 في الأسواق المحلية خلال تعاملات نهاية الأسبوع

شهدت أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية والعالمية حالة من الاستقرار النسبي، حيث بلغ الفارق بين أسعار اليوم والأمس قروش بسيطة، وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 626.7 جنيه ويعتبر هو الأكثر رواجاً في السوق المصري، بينما سجل سعر الجنيه الذهب مبلغ 5094 جنيه، أما بالنسبة لأوقية الذهب فقد سجلت 1333$، وفيما يلي جدول يوضح أسعار أعيرة الذهب المختلفة مقابل الجنيه والدولار في محلات الصاغة المصرية.

العيار السعر مقابل الجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي عيار 24 716.18 41.6$ عيار 21 626.7 35.24$ عيار 18 537 30$ الجنيه الذهب 5094 186.5$ سعر أوقية الذهب ___ 1333$ سعر الدولار اليوم 17.78 1$

سعر الذهب الاَن في محلات الصاغة

تختلف أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية من تاجر إلى اَخر ومن محافظة إلى أخرى في نسبة المصنعية فقط، والتي عادة ما تمثل قيمة 10% من سعر جرام الذهب، وتتراوح سعر المصنعية في السوق المصري من 50 إلى 70 جنيه.

أترك تعليقك بتوقعك لأسعار الذهب في مصر خلال الأيام القادمة.