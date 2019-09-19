Take a fresh look at your lifestyle.




أخبار إقتصادية

أسعار الذهب اليوم الخميس 19-09-2019 بمحلات الصاغة في مصر والسعودية| تعرف على سعر الجنيه الذهب

بواسطة سعيد موسى 0
أسعار الذهب اليوم سعر الذهب في السعودية ومصر

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر والسعودية في محلات الصاغة دون حساب المصنعية يقدمها موقع كلمة دوت أورج klma.org ، ويشهد هذه الأيام سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار فتارة يرتفع سعر الذهب وتارة ينخفض، وأسعار وأسعار الذهب هي مؤشر للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويهتم بسعر المعدن النفيس أغلب رجال الأعمال والاستثمار في مصر والسعودية والعالم أجمع.



أسعار الذهب في السعودية

انخفض اليوم سعر جرام الذهب في السعودية بنحو طفيف فنجد أن أسعار الذهب في السعودية تتأثر بما يتأثر به السعر العالمي ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 157.95 ريالا ويقابله بالدولار 42.11 $ ، أما عيار 24 فوصل سعر جرام الذهب فيه 180.51 ريال بما يعادل 48.12 $ ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 135.39 ريال ، وهو يقابله بالدولار 36.09 $ ، وننشر جدول لأسعار الذهب في السعودية.



أسعار الذهب في مصر

تأثرت أسعار الذهب في مصر كما يتأثر جميع الدول بسعر جرام الذهب في العالم انخفاضا وارتفاعا، فسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر ما يتراوح بين 782 إلى 786 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 ما يتراوح بين 682 إلى 685، أما الذهب عيار 18 فسجل نحو 585 إلى 587 جنيها.

سوف يهمك:

سعر صرف الدولار اليوم الخميس 19 سبتمبر 2109 أمام الجنيه المصري || سعر…

سعر الذهب اليوم الخميس 19/9/2019 في محلات الصاغة المصرية والسوق المحلي…

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24180.51 ريال$48.12
سعر الذهب عيار 22165.47 ريال$44.11
اسعار الذهب عيار 21157.95 ريال$42.11
اسعار الذهب عيار 18135.39 ريال$36.09
سعر الذهب عيار 14105.30 ريال$28.07
سعر الذهب عيار 1290.26 ريال$24.06
اسعار أوقية الذهب5,614 ريال$1,497
اسعار جنيه الذهب1,264 ريال$336.84
اسعار كيلو الذهب180,511 ريال$48,119


جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24782
عيار 22710
عيار 21682
عيار 18585
عيار 14453
عيار 12388 
الاونصة24,134
الجنيه الذهب5,432
الكيلو776,000

أسعار الذهب تختلف من محافظة لأخرى

أما سعر الذهب في مصر فيشهد تفاوتا في بيعه وهذا من محافظة لأخرى ومن تاجر لآخر ومن ضمن المحافظات التي يتفاوت بينها سعر الذهب القاهرة والإسكندرية.



سعيد موسى

    محرر صحفي أهوى كتابة الأخبار المحلية والعالمية، وكل ما يزيد وعي المواطن ويجعله على دراية بكل ما يدور حوله من أحداث



    المزيد من المشاركات
    أخبار إقتصادية

    تحديث دائم| سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-9-2019 في محلات…