أسعار الذهب اليوم الخميس 19-09-2019 بمحلات الصاغة في مصر والسعودية| تعرف على سعر الجنيه الذهب

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر والسعودية في محلات الصاغة دون حساب المصنعية يقدمها موقع كلمة دوت أورج klma.org ، ويشهد هذه الأيام سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار فتارة يرتفع سعر الذهب وتارة ينخفض، وأسعار وأسعار الذهب هي مؤشر للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويهتم بسعر المعدن النفيس أغلب رجال الأعمال والاستثمار في مصر والسعودية والعالم أجمع.







أسعار الذهب في السعودية

انخفض اليوم سعر جرام الذهب في السعودية بنحو طفيف فنجد أن أسعار الذهب في السعودية تتأثر بما يتأثر به السعر العالمي ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 157.95 ريالا ويقابله بالدولار 42.11 $ ، أما عيار 24 فوصل سعر جرام الذهب فيه 180.51 ريال بما يعادل 48.12 $ ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 135.39 ريال ، وهو يقابله بالدولار 36.09 $ ، وننشر جدول لأسعار الذهب في السعودية.







أسعار الذهب في مصر

تأثرت أسعار الذهب في مصر كما يتأثر جميع الدول بسعر جرام الذهب في العالم انخفاضا وارتفاعا، فسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر ما يتراوح بين 782 إلى 786 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 ما يتراوح بين 682 إلى 685، أما الذهب عيار 18 فسجل نحو 585 إلى 587 جنيها.

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 180.51 ريال $48.12 سعر الذهب عيار 22 165.47 ريال $44.11 اسعار الذهب عيار 21 157.95 ريال $42.11 اسعار الذهب عيار 18 135.39 ريال $36.09 سعر الذهب عيار 14 105.30 ريال $28.07 سعر الذهب عيار 12 90.26 ريال $24.06 اسعار أوقية الذهب 5,614 ريال $1,497 اسعار جنيه الذهب 1,264 ريال $336.84 اسعار كيلو الذهب 180,511 ريال $48,119







جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 782 عيار 22 710 عيار 21 682 عيار 18 585 عيار 14 453 عيار 12 388 الاونصة 24,134 الجنيه الذهب 5,432 الكيلو 776,000

أسعار الذهب تختلف من محافظة لأخرى

أما سعر الذهب في مصر فيشهد تفاوتا في بيعه وهذا من محافظة لأخرى ومن تاجر لآخر ومن ضمن المحافظات التي يتفاوت بينها سعر الذهب القاهرة والإسكندرية.