أسعار الذهب اليوم الخميس 19-09-2019 بمحلات الصاغة في مصر والسعودية| تعرف على سعر الجنيه الذهب
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر والسعودية في محلات الصاغة دون حساب المصنعية يقدمها موقع كلمة دوت أورج klma.org ، ويشهد هذه الأيام سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار فتارة يرتفع سعر الذهب وتارة ينخفض، وأسعار وأسعار الذهب هي مؤشر للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويهتم بسعر المعدن النفيس أغلب رجال الأعمال والاستثمار في مصر والسعودية والعالم أجمع.
أسعار الذهب في السعودية
انخفض اليوم سعر جرام الذهب في السعودية بنحو طفيف فنجد أن أسعار الذهب في السعودية تتأثر بما يتأثر به السعر العالمي ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 157.95 ريالا ويقابله بالدولار 42.11 $ ، أما عيار 24 فوصل سعر جرام الذهب فيه 180.51 ريال بما يعادل 48.12 $ ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 135.39 ريال ، وهو يقابله بالدولار 36.09 $ ، وننشر جدول لأسعار الذهب في السعودية.
أسعار الذهب في مصر
تأثرت أسعار الذهب في مصر كما يتأثر جميع الدول بسعر جرام الذهب في العالم انخفاضا وارتفاعا، فسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر ما يتراوح بين 782 إلى 786 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 ما يتراوح بين 682 إلى 685، أما الذهب عيار 18 فسجل نحو 585 إلى 587 جنيها.
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جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|180.51 ريال
|$48.12
|سعر الذهب عيار 22
|165.47 ريال
|$44.11
|اسعار الذهب عيار 21
|157.95 ريال
|$42.11
|اسعار الذهب عيار 18
|135.39 ريال
|$36.09
|سعر الذهب عيار 14
|105.30 ريال
|$28.07
|سعر الذهب عيار 12
|90.26 ريال
|$24.06
|اسعار أوقية الذهب
|5,614 ريال
|$1,497
|اسعار جنيه الذهب
|1,264 ريال
|$336.84
|اسعار كيلو الذهب
|180,511 ريال
|$48,119
جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|782
|عيار 22
|710
|عيار 21
|682
|عيار 18
|585
|عيار 14
|453
|عيار 12
|388
|الاونصة
|24,134
|الجنيه الذهب
|5,432
|الكيلو
|776,000
أسعار الذهب تختلف من محافظة لأخرى
أما سعر الذهب في مصر فيشهد تفاوتا في بيعه وهذا من محافظة لأخرى ومن تاجر لآخر ومن ضمن المحافظات التي يتفاوت بينها سعر الذهب القاهرة والإسكندرية.