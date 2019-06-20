أسعار الذهب اليوم الخميس 20-6-2019 في مصر والسعودية المعدن الأصفر يُعاود الارتفاع من جديد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع من جديد، وذلك بالتزامن مع أرتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً، ولاشك أن التطورات والصراعات بين الحكومات العالمية له عامل كبير في أرتفاع أسعار الذهب، وخاصة تهديد الولايات المتحدة لكلاً من المكسيك والصين والذين يعدون من أكبر القوى الأقتصادية في العالم، سعر أوقية الذهب سجل سعر 22,779 جنيه مصري أي ما يعادل 1,361 دولار أمريكي، وهذا الارتفاع الكبير يعد الأعلى منذ أكثر من 3 أشهور، سعر الذهب يوم أمس شهد استقراراً نسبياً في الأسعار، ولكن أتى اليوم ليكمل سلسلة ارتفاعه المستمر طيله أيام الأسبوع.

ونظراً لأهمية أسعار الذهب للمقبيلين على الزواج أو المستثمرين الذين يودون ضخ أموالهم في المعدن الأصفر، سوغ نتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر، في محلات الصاغة بدون مصنعية وفي الأسواق المصرية، وذلك في تحديث مستمر على مدار اليوم.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر الخميس 20 يونيو:

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة في مصر كالتالى:

العيار السعر بالجنية عيار 24 720 إلى 722 عيار 22 660 إلى 662 عيار 21 630 إلى 632 عيار 18 540 إلى 542 الاونصة 22,392 إلى 22,463 الجنيه الذهب 5,040 إلى 5,056 هذه الأسعار بدون مصنعية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر بفوارق بسيطة من خمسون قرشاً إلى جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر 20-6-2019

يواصل سعر الذهب في مصرأرتفاعه المتواصل، وسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولاً وشهرة في محافظات مصر سعر 648.64 جنيه للجرام وذلك في أخر تحديث وصلنا الآن، عيار 21 كان قد سجل أمس سعر 639.60 جنيه للجرام، أي شهد اليوم أرتفاع بقيمة تسع جنيهات، وإليكم بالتفصيل أسعار الذهب اليوم في مصر وهي عيار 21 وعيار 24، وعيار 18، وعيار 22، وعيار 18، بالإضافة إلى سعر جنيه الذهب:

العيار السعر بالجنية عيار 24 741.30 عيار 22 679.78 عيار 21 648.64 عيار 18 555.98 أوقية الذهب 22,779 جنيه كيلو الذهب 732,434 جنيه

وهناك عدة عوامل تأثر في أسعار الذهب في مصر منها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصارف والبنوك والصرافات والبنوك، الجدير بالذكر أن سعر الدولار اليوم سجل 16.74 في أغلب البنوك المصرية، أيضاً سعر الدولار دائما ما يكون محط اهتمام الكثيرين نظراً لتأثيره في منتجات عدة ومنها بالتأكيد كما ذكرنا سعر الذهب.

سعر الذهب في السعودية اليوم 20-6-2019

سجل سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً طفيفاً عن يوم أمس حيث سجل عيار 24 سعر 164.11 ريال في مقابل 162.9 ريال يوم أمس الأربعاء، كما سجل عيار 21 سعر 143.60 ريال، بعدما كان قد سجل يوم أمس سعر 141.83 ريال، أما سعر الأوقية وصل إلى 5,104 ريال، وسعر جنيه الذهب سجل سعر 1,149 ريال.