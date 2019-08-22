أسعار الذهب اليوم الخميس 22-08-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية.. بالدولار والريال السعودي والجنيه

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر والسعودية بمحلات الصاغة نعرضها على متابعينا ولكل من يهتم بسعر جرام الذهب اليوم من مستثمرين وشباب ورجال أعمال وكل من له علاقة بالاقتصاد، وما يشهد سعر الذهب هذه الأيام من حالة عدم استقرار أدى إلى تخوف الكثيرين سواء في حالات البيع أو الشراء الذي بدا الركود وعدم الإقبال عليه الفترة الماضية نتيجة ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير، ففي آخر أسبوعين ارتفع سعر الذهب بما يعادل 45 جنيها ؛ ما أدى إلى اهتمام تجار الذهب بصناعة مشغولات ذهبية خفيفة الوزن وذات شكل جديد يجذب الراغبين في شراء الذهب وبسعر أقل نتيجة خفة الوزن، وننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 22-08-2019 في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب في السعودية

يتعرض سعر جرام الذهب في السعودية للارتفاع والانخفاض؛ فيتأثر بالأحداث العالمية وسعر الذهب عالميا، ونجد أن سعر جرام الذهب تراجع تراجعا طفيفا اليوم الخميس مقارنة بنظيره أمس فوصل سعر الذهب عيار 24 في السعودية نحو 181.26 ريالا، ويعادل 48.33 دولارا، وسجل سعر الذهب عيار 21 158.61 ريالا ، أمام نظيره أمس 159.12 ريالا، وسجل سعر الذهب في السعودية عيار 18 نحو 135.95 ريالا.

أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر كما تتأثر بلدان العالم أجمع بسعر جرام الذهب عالميا، انخفاضا وارتفاعا، فسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر ما يتراوح بين 792 إلى 794 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 ما يتراوح بين 693 إلى 695، أما الذهب عيار 18 فسجل نحو 594 إلى 596 جنيها.

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 181.26 ريال $48.33 سعر الذهب عيار 22 166.16 ريال $44.30 اسعار الذهب عيار 21 158.61 ريال $42.29 اسعار الذهب عيار 18 135.95 ريال $36.25 سعر الذهب عيار 14 105.74 ريال $28.19 سعر الذهب عيار 12 90.63 ريال $24.16 اسعار أوقية الذهب 5,637 ريال $1,503 اسعار جنيه الذهب 1,269 ريال $338.30 اسعار كيلو الذهب 181,261 ريال $48,328

جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 792 إلى 794 عيار 22 726 إلى 728 عيار 21 693 إلى 695 عيار 18 594 إلى 596 عيار 14 462 إلى 463 عيار 12 396 إلى 397 الاونصة 24,631 إلى 24,702 الجنيه الذهب 5,544 إلى 5,560 الكيلو 792,000 إلى 794,286

أسعار الذهب تختلف من محافظة لأخرى

تشهد أسعار الذهب في مصر تفاوتا طفيفا في سعر جرام الذهب من محافظة لأخرى وقد يصل ذلك التفاوت إلى 50 قرشا أو جنيها ، وأكثر هذه المحافظات تفاوتا القاهرة والإسكندرية.