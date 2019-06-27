أسعار الذهب اليوم الخميس 27-06-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية وهبوط بالعقود الأمريكية الآجلة

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 27-06-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية بعد الانخفاض الذي شهده سعر جرام الذهب أمس الأربعاء في نهاية التعاملات ؛ ويذكر أن انخفض سعر جرام الذهب بما يتراوح بين 10 إلى 12 جنيها مع نهاية التعاملات المسائية أمس ، ويعد معدن الذهب من المعادن النفيسة التي تتأثر أسعاره بالعديد من المؤثرات من الأحداث العالمية التي تحدث من حروب أو زيادات وهبوط في أسعار النفط وأسعار العملات ، ويعد سعر جرام الذهب في السعودية ومصر من المعلومات الاقتصادية التي يبحث عنها الشباب المقبل على الزواج ، وأغلب المستثمرين أيضا ، وتشهد أسعار الذهب في هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار ، ما بين هبوط سعر جرام الذهب وارتفاع أسعار الذهب في نفس اليوم ما بين بداية ونهاية التعاملات ، ويعطي الذهب مؤشرا مهما للحالة الاقتصادية للبلاد ، لذا ننشر لكم أسعار الذهب اليوم الخميس 27-06-2019 في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس بعد حالة من عدم الاستقرار ما بين هبوط سعر الذهب وارتفاعه، وبلغ سعر الذهب في المملكة عيار 21 نحو 148.47 ريال ، ويعد الذهب عيار 21 من أكثر أعيرة الذهب انتشارا وأكثرها حركة في البيع والشراء، وبلغ سعر الأوقية عالميا بالدولار والريال السعودي؛ 1407 دولارا بما يعادل 5277 ريالا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 127.26 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر 27-06-2019 استقرار بعد هبوط سعر الذهب أمس بما يتراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها في سعر جرام الذهب ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 649 إلى 651 جنيها للجرام ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 742 إلى 744 ، وسجل سعر الذهب عيار 18 ما بين 556 إلى 558 جنيها للجرام.

جدول سعر الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 169.68 ريال $45.24 سعر الذهب عيار 22 155.54 ريال $41.47 اسعار الذهب عيار 21 148.47 ريال $39.58 اسعار الذهب عيار 18 127.26 ريال $33.93 سعر الذهب عيار 14 98.98 ريال $26.39 سعر الذهب عيار 12 84.84 ريال $22.62 اسعار أوقية الذهب 5,277 ريال $1,407 اسعار جنيه الذهب 1,188 ريال $316.67 اسعار كيلو الذهب 169,679 ريال $45,238

جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 742 إلى 744 عيار 22 680 إلى 682 عيار 21 649 إلى 651 عيار 18 556 إلى 558 عيار 14 433 إلى 434 عيار 12 371 إلى 372 الاونصة 23,067 إلى 23,138 الجنيه الذهب 5,192 إلى 5,208 الكيلو 741,714 إلى 744,000

أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة

وهبطت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.6% إلى 1410.60 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.