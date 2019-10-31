أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2019 في محلات البيع في مصر و المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2019 في محلات البيع في مصر و المملكة العربية السعودية

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس 31-10-2019 في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر سعر 671 جنيه، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 575 جنيه، فيما سحل سعر أوقية الذهب سعر 23,849 جنيه.







ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.







سعر الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 765 إلى 767 عيار 22 701 إلى 703 عيار 21 669 إلى 671 عيار 18 573 إلى 575 عيار 14 446 إلى 447 عيار 12 382 إلى 383 الاونصة 23,778 إلى 23,849 الجنيه الذهب 5,352 إلى 5,368 الكيلو 764,571 إلى 766,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 30 أكتوبر 776.61 679.55 582.47 453.02 388.30 29 أكتوبر 771.77 675.31 578.84 450.20 385.88 28 أكتوبر 774.93 678.08 581.21 452.05 387.47 27 أكتوبر 780.88 683.29 585.67 455.52 390.44 26 أكتوبر 780.88 683.29 585.67 455.52 390.44 25 أكتوبر 781.17 683.54 585.89 455.69 390.59 24 أكتوبر 780.46 682.92 585.36 455.27 390.23 23 أكتوبر 777.13 680.01 582.86 453.33 388.57 22 أكتوبر 775.31 678.41 581.49 452.27 387.66 21 أكتوبر 773.52 676.85 580.15 451.22 386.76







المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب اليوم في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 180.72 ريال $48.19 سعر الذهب عيار 22 165.66 ريال $44.17 اسعار الذهب عيار 21 158.13 ريال $42.16 اسعار الذهب عيار 18 135.54 ريال $36.14 سعر الذهب عيار 14 105.42 ريال $28.11 سعر الذهب عيار 12 90.36 ريال $24.09 اسعار أوقية الذهب 5,620 ريال $1,499 اسعار جنيه الذهب 1,265 ريال $337.31 اسعار كيلو الذهب 180,715 ريال $48,186 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, October 31, 2019 09:34 AM بتوقيت دولة السعودية

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المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية