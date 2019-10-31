أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2019 في محلات البيع في مصر و المملكة العربية السعودية
ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس 31-10-2019 في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر سعر 671 جنيه، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 575 جنيه، فيما سحل سعر أوقية الذهب سعر 23,849 جنيه.
ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.
سعر الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|765 إلى 767
|عيار 22
|701 إلى 703
|عيار 21
|669 إلى 671
|عيار 18
|573 إلى 575
|عيار 14
|446 إلى 447
|عيار 12
|382 إلى 383
|الاونصة
|23,778 إلى 23,849
|الجنيه الذهب
|5,352 إلى 5,368
|الكيلو
|764,571 إلى 766,857
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر
|اليوم
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|30 أكتوبر
|776.61
|679.55
|582.47
|453.02
|388.30
|29 أكتوبر
|771.77
|675.31
|578.84
|450.20
|385.88
|28 أكتوبر
|774.93
|678.08
|581.21
|452.05
|387.47
|27 أكتوبر
|780.88
|683.29
|585.67
|455.52
|390.44
|26 أكتوبر
|780.88
|683.29
|585.67
|455.52
|390.44
|25 أكتوبر
|781.17
|683.54
|585.89
|455.69
|390.59
|24 أكتوبر
|780.46
|682.92
|585.36
|455.27
|390.23
|23 أكتوبر
|777.13
|680.01
|582.86
|453.33
|388.57
|22 أكتوبر
|775.31
|678.41
|581.49
|452.27
|387.66
|21 أكتوبر
|773.52
|676.85
|580.15
|451.22
|386.76
المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر
سعر الذهب اليوم في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|180.72 ريال
|$48.19
|سعر الذهب عيار 22
|165.66 ريال
|$44.17
|اسعار الذهب عيار 21
|158.13 ريال
|$42.16
|اسعار الذهب عيار 18
|135.54 ريال
|$36.14
|سعر الذهب عيار 14
|105.42 ريال
|$28.11
|سعر الذهب عيار 12
|90.36 ريال
|$24.09
|اسعار أوقية الذهب
|5,620 ريال
|$1,499
|اسعار جنيه الذهب
|1,265 ريال
|$337.31
|اسعار كيلو الذهب
|180,715 ريال
|$48,186
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, October 31, 2019 09:34 AM بتوقيت دولة السعودية
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