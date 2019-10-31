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أخبار إقتصادية

أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2019 في محلات البيع في مصر و المملكة العربية السعودية

بواسطة حنان الزهيري 0
اسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس 31-10-2019 في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر سعر  671 جنيه، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 575 جنيه، فيما سحل سعر أوقية الذهب سعر 23,849 جنيه.



ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.



سعر الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24765 إلى 767
عيار 22701 إلى 703
عيار 21669 إلى 671
عيار 18573 إلى 575
عيار 14446 إلى 447
عيار 12382 إلى 383
الاونصة23,778 إلى 23,849
الجنيه الذهب5,352 إلى 5,368
الكيلو764,571 إلى 766,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
30 أكتوبر776.61679.55582.47453.02388.30
29 أكتوبر771.77675.31578.84450.20385.88
28 أكتوبر774.93678.08581.21452.05387.47
27 أكتوبر780.88683.29585.67455.52390.44
26 أكتوبر780.88683.29585.67455.52390.44
25 أكتوبر781.17683.54585.89455.69390.59
24 أكتوبر780.46682.92585.36455.27390.23
23 أكتوبر777.13680.01582.86453.33388.57
22 أكتوبر775.31678.41581.49452.27387.66
21 أكتوبر773.52676.85580.15451.22386.76

 



المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

مؤشر لاسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر الذهب اليوم في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24180.72 ريال$48.19
سعر الذهب عيار 22165.66 ريال$44.17
اسعار الذهب عيار 21158.13 ريال$42.16
اسعار الذهب عيار 18135.54 ريال$36.14
سعر الذهب عيار 14105.42 ريال$28.11
سعر الذهب عيار 1290.36 ريال$24.09
اسعار أوقية الذهب5,620 ريال$1,499
اسعار جنيه الذهب1,265 ريال$337.31
اسعار كيلو الذهب180,715 ريال$48,186
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, October 31, 2019 09:34 AM بتوقيت دولة السعودية

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المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

مؤشر لاسعار الذهب اليوم في السعودية



حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري