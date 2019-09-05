أسعار الذهب اليوم الخميس 5-9-2019 في مصر والسعودية







ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر لليوم الثاني على التوالي مع بداية التعاملات، جدير بالذكر أن سعر الذهب في مصر في تعاملات أمس شهد ارتفاع في سعر الجرام بنحو 6 جنيه للجرام، 4 جنيه زيادة في بداية التعاملات، و2 جنيه للجرام زيادة في نهاية التعاملات، ليُسجل عيار 21 وهو الأبرز في مصر بنحو 713 جنيه، تزامناً مع سعر الأوقية الحالي الذي بلغ 1554 دولار.







أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس زيادة جديدة ولكن بشكل طفيف، ليُسجل عيار 24 مقابل الجرام بنحو 815 جنيه، بينما سجل عيار 18 للجرام الواحد بنحو 612 جنيه، وسجل الجنيه الذهب (الذي يزن 8 جرامات من فئة عيار 21) بنحو 5704 جنيه.







الوحدة سعر الجرام بالجنيه عيار 24 815 عيار 21 713 عيار 18 612 الجنيه الذهب 5704 أوقية الذهب 1554 دولار

الأسعار طبقاً لسعر الأوقية الذي سجل 1554 دولار طبقاً لأخر تقرير.







سعر الذهب اليوم

نتابع معكم سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون إضافة قيمة المصنعية، من خلال الجدول التالي الذي يضم متوسط أسعار الذهب في محلات الصاغة وكذلك أسواق المال إضافة على ذلك أنه يحتوي على سعر الذهب في الأيام القليلة السابقة، لتكن دائماً على معرفة بآخر تطورات المعدن الأصفر في مصر.







يتم تحديثه تلقائياً وذلك للإطلاع دائماً على أحدث أسعار الذهب.







سعر الذهب اليوم في السعودية

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية عقب ارتفاعها مساء أمس، حيث سجل عيار 24 للجرام 186.03 ريال، وسجل عيار 21 للجرام 162.78 ريال، بينما سجل عيار 18 مقابل الريال السعودي 139.53 ريال، وسجل الجنيه الذهب 1302 ريال.