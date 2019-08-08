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أسعار الذهب اليوم الخميس 8-8-2019 في مصر

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج  “اسعار الذهب اليوم” الخميس 8 غسطس 2019 فى مصر، وقد شهد حالة من الارتفاع فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس الاربعاء، وقد شهد سوق الذهب من خلال الاسابيع الماضية حالة من الصعود والهبوط فى اسعاره ، وقد بلغت قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم من 583  إلى 585 ، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 680 إلى 682، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 777 إلى 779 جنيه، أما الجنيه الذهب فقد بلغ قيمته اليوم من  5,440 إلى 5,456، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم من 777,143 إلى 779,429، بينما بلغت قيمة الاونصة اليوم من 24,169 إلى 24,240 .

اسعار الذهب اليوم

نقدم لكم من خلال من خلال الجدول التالي  هذا الموضوع اسعار الذهب اليوم الاربعاء 7 أغسطس 2019  فى مختلف محلات الصاغة مع مقارنة بأسعار الذهب  خلال الفترة الماضية  مع تحديث مستمر وفقا لسوق الذهب .

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24777 إلى 779
عيار 22712 إلى 714
عيار 21680 إلى 682
عيار 18583 إلى 585
عيار 14453 إلى 455
عيار 12389 إلى 390
الاونصة24,169 إلى 24,240
الجنيه الذهب5,440 إلى 5,456
الكيلو777,143 إلى 779,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24799.27 جنيه$48.29
سعر الذهب عيار 22732.67 جنيه$44.27
اسعار الذهب عيار 21699.38 جنيه$42.26
اسعار الذهب عيار 18599.46 جنيه$36.22
سعر الذهب عيار 14466.24 جنيه$28.17
سعر الذهب عيار 12399.63 جنيه$24.15
سعر الذهب عيار 9299.73 جنيه$18.11
اسعار أوقية الذهب24,857 جنيه$1,502
اسعار جنيه الذهب5,595 جنيه$338.06
اسعار كيلو الذهب799,267 جنيه$48,293
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, August 07, 2019 10:58 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
6 أغسطس784.97686.86588.74457.90392.48
5 أغسطس779.82682.36584.87454.90389.91
4 أغسطس766.58670.77574.94447.17383.29
3 أغسطس766.58670.77574.94447.17383.29
2 أغسطس768.31672.29576.24448.18384.15
1 أغسطس769.05672.94576.80448.62384.53
31 يوليو751.68657.74563.77438.48375.84
30 يوليو762.14666.89571.62444.59381.07
29 يوليو760.18665.17570.14443.44380.09
28 يوليو755.67661.23566.77440.81377.84
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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