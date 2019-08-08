أسعار الذهب اليوم الخميس 8-8-2019 في مصر

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “اسعار الذهب اليوم” الخميس 8 غسطس 2019 فى مصر، وقد شهد حالة من الارتفاع فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس الاربعاء، وقد شهد سوق الذهب من خلال الاسابيع الماضية حالة من الصعود والهبوط فى اسعاره ، وقد بلغت قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم من 583 إلى 585 ، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 680 إلى 682، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 777 إلى 779 جنيه، أما الجنيه الذهب فقد بلغ قيمته اليوم من 5,440 إلى 5,456، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم من 777,143 إلى 779,429، بينما بلغت قيمة الاونصة اليوم من 24,169 إلى 24,240 .

اسعار الذهب اليوم

نقدم لكم من خلال من خلال الجدول التالي هذا الموضوع اسعار الذهب اليوم الاربعاء 7 أغسطس 2019 فى مختلف محلات الصاغة مع مقارنة بأسعار الذهب خلال الفترة الماضية مع تحديث مستمر وفقا لسوق الذهب .

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 777 إلى 779 عيار 22 712 إلى 714 عيار 21 680 إلى 682 عيار 18 583 إلى 585 عيار 14 453 إلى 455 عيار 12 389 إلى 390 الاونصة 24,169 إلى 24,240 الجنيه الذهب 5,440 إلى 5,456 الكيلو 777,143 إلى 779,429 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 799.27 جنيه $48.29 سعر الذهب عيار 22 732.67 جنيه $44.27 اسعار الذهب عيار 21 699.38 جنيه $42.26 اسعار الذهب عيار 18 599.46 جنيه $36.22 سعر الذهب عيار 14 466.24 جنيه $28.17 سعر الذهب عيار 12 399.63 جنيه $24.15 سعر الذهب عيار 9 299.73 جنيه $18.11 اسعار أوقية الذهب 24,857 جنيه $1,502 اسعار جنيه الذهب 5,595 جنيه $338.06 اسعار كيلو الذهب 799,267 جنيه $48,293 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, August 07, 2019 10:58 PM بتوقيت دولة مصر