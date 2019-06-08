أسعار الذهب اليوم السبت بالسعودية 5 شوال 1440 | بيان شامل لكافة الأعيرة والجنيه الذهبي بأسواق المملكة

أسعار الذهب داخل السعودية، من أكثر المتطلبات التسويقية والتجارية التي يهدف ويهتم المواطن داخل المملكة بالتعرف اليومي على تفاصيلها، فأسعار الذهب بالمملكة تحتل مكانة كبيرة لدى اهتمامات مواطني السعودية، لما يمثله الذهب في الموروث الثقافي السعودي من أهمية كبيرة سواء في الادخار والاستثمار أو الاستخدام الشخصي للزينة .

ونحن ننقل لكم عبر تقرير شامل أحدث أسعار الذهب بالسعودية بتاريخ اليوم السبت 8 يونيو 2019، والموافق هجرياً 5 شوال 1440، وذلك بكافة الأعيرة التي تتواجد بأسواق الذهب بالسعودية، مع توضيح أيضاً أحدث سعر للجنيه الذهبي بالسعودية اليوم .

أسعار الذهب اليوم بالسعودية 8 يونيو 2019

بداية ان الأسعار التالي توضيحها للذهب بالسعودية، هي الأسعار الرسمية المُعلنة بأسواق المال بالمملكة، ولا تشمل المصنعية، حيث المصنعية تُضاف على الأسعار التالية لجرام الذهب الواحد، وتختلف المصنعية من صائغ لأخر، والآن إليكم بيان أحدث أسعار الذهب اليوم السبت 8-6-2019 بالمملكة العربية السعودية :

سعر عيار 24 بالسعودية اليوم سجل 70 ريال سعودي .

سعر عيار 22 بالسعودية سجل الجرام 23 ريال سعودي .

سعر الجرام من عيار 21 في السعودية اليوم 49 ريال سعودي .

سعر الجرام من عيار 18 بالسعودية اليوم 28 ريال سعودي .

سعر العيار 14 اليوم السبت بالسعودية سجل 33 ريال سعودي .

وبالمتابعة لأحدث بيانات الأسعار ليوم السبت 5 شوال 1440 هجرياً لأسعار المعدن الأصفر بالمملكة العربية السعودية، تبين أن الجنيه الذهب أسواق المملكة سجل اليوم سعر 1,132 ريال سعودي، وسجلت الأوقية الذهبية اليوم حسب بيانات أسواق الصاغة بالمملكة سعر 5,029 ريال سعودي .