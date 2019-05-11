أسعار الذهب اليوم السبت بمصر 11 مايو | المعدن الأصفر يشهد تعافي طفيف حسب بيانات السوق المحلية

أسعار الذهب وفق تقرير اليوم الرسمي الصادر عن بيانات أسواق المال ورصد حركة العرض والطلب بأسواق الصاغة المصرية، ننقلها إليكم بتقرير اليوم المُحدث دوماً حول أحدث أسعار الذهب الآن بمصر بتاريخ السبت الموافق 11 مايو من العام 2019 .

وسوف يتم النقل الخاص ببيانات الأسعار للذهب بمصر 11-5-2019، مع بيان السعر حسب أحدث تغير والذي أشار حتى الآن أن سعر المعدن الأصفر قد شهد اليوم داخل السوق المصرية، حالة من التعافي وان كانت بمقدار ليس بالكثير إلا أنه بالقطع مُطمئن لتوجهات المستثمرين والمضاربين حول الذهب، خاصة مع حالة التراجع الملحوظة التي يشهدها الدولار بمصر .

أسعار الذهب اليوم السبت 11 مايو بمصر

وبالمتابعة لكافة تقارير الأسواق، تبين أن سعر الذهب اليوم 11 مايو بمصر قد سجل ارتفاع بمقدار جنيه واحد للجرام حسب ما ورد من بيانات رسمية، ووفق هذا ننقل إليكم فيما يلي أحدث الأسعار عن الذهب بالسوق المصرية الآن والتي تبين أنها بالمعادلات التالية :

عيار 24 من الذهب اليوم السبت 11 مايو سجل بمصر بدون مصنعية سعر 702 جنيه .

عيار الذهب 22 اليوم السبت سجل بمصر بدون المصنعية سعر 643 جنيه .

عيار الذهب 20 داخل السوق المحلية اليوم السبت سجل بدون مصنعية سعر 614 جنيه .

عيار الذهب 18 بمصر اليوم السبت 11-5-2019 سجل سعر 524 جنيه بدون المصنعية .

عيار الذهب 14 بمصر اليوم 11 مايو داخل مصر سجل بدون المصنعية سعر 410 جنيه .

وبالمتابعة لتقارير أسعار الذهب اليوم بمصر، وجدنا أن سعر الجنيه الذهب السبت 11 مايو 2019 قد وصل بالسوق لمصرية لسعر 4912 جنيه .