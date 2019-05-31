ننشر لكم عبر موقعنا كلمة أسعار الذهب اليوم السبت 01-06-2019 في محلات الصاغة متجدد باستمرار، حيث تشهد أسعار الذهب عدم استقرار في الأسواق المصرية، وتتأرجح الأسعار ما بين صعود فترة وهبوط فترة أخري، ويرجع السبب وراء ذلك عدم استقرار سعر الدولار في البنوك الرسمية بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، مما أثر على العديد من الأسعار لجميع السلع الاستهلاكية والخدمات، واليوم نعرض عليكم متوسط سعر الذهب في مصر ونقوم بالتحديث بشكل لحظي فور تغير الأسعار في السوق، يرجي الانتباه أن الأسعار التي نعرضها لا تشمل سعر المصنعية.

أسعار الذهب اليوم السبت 01-06-2019

نقدم لكم من خلال هذا الجدول سعر الذهب الاَن في السوق المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً مبلغ 609 جنيه، بينما سجل سعر الجنية الذهب مبلغ 4958 جنيه، الرجاء العلم أن اسعار الذهب الموجودة في الجداول لا تشمل سعر المصنعية الذي يمثل نسبة 10% من سعر الجرام تقريباً.

عيار الذهب سعر جرام الذهب في مصر بدون مصنعية عيار 24 696 جنيه عيار 21 609 جنيه عيار 18 522 جنيه عيار 14 415 جنيه عيار 12 354 جنيه الجنيه الذهب 4958 جنيه أوقية الذهب 1304$ كيلو الذهب 695.857 جنيه

سعر الذهب الاَن في محلات الصاغة

نجد أن سعر المصنعية أو الدمغة في محلات الصاغة قد تتراوح ما بين 60 إلى 100 جنيه لجرام، وتختلف المصنعية باختلاف التاجر أو المحافظة، هذا بالإضافة إلى الأسعار الرسمية المحددة من البورصات العالمية لأسعار الذهب وغالياً ما تكون بنسبة 10%، وسوف نقوم بتحديث جداول الأسعار وفقاً لتحديثات الأسواق المصرية، والبورصات العالمية فقط تابعونا من خلال موقعنا كلمة.

أسعار الفضة اليوم بالمصنعية في الأسواق المصرية

الاسم التجاري العيار السعر بالمصنعية الفضة النقية 99.9 7.77 الفضة البريطانية 95.8 7.45 الفضة الاسترليني 92.5 7.19 سعر جرام الفضة عيار 90 90 7.00 سعر جرام الفضة عيار 80 80 6.22

العوامل المؤثرة على سعر الذهب في مصر

من أهم العوامل التي تؤثر على سعر الذهب في مصر بشكل عام هو سعر الدولار، كذلك من العوامل المؤثرة حجم احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية، حيث أنه عند شراء البنوك المركزية للذهب وتخزينه فعندها يزداد هذا الاحتياطي وبناء عليه يرتفع سعر الذهب، أيضاً من العوامل المؤثرة العرض والطلب على المعدن الأصفر، حيث أنه من الطبيعي أن يزداد السعر عند زيادة الطلب عليه، ومن العوامل التي لابد من ذكرها الحالة الاقتصادية حيث أن سعر الذهب يزداد في أوقات عدم ثبات الحالة الاقتصادية.

تحديث: سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 01-06-2019 في محلات الصاغة، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 609 جنيه، وهو الأكثر طلباً وتداولاً في السوق المصري وسجل عيار 18 قيمة 522 جنيه، يضاف إلى سعر الجرام نسبة المصنعية أو الدمغة والتي عادة ما تمثل 10% من سعر الجرام، فيما سجل سعر أوقية الذهب 1304 دولار، والجنيه الذهب قيمة 4958 جنيه مصري، يرجى متابعتنا وسنقوم بتحديث أسعار الذهب فور تغيرها في السوق المصري.

يرجى ترك تعليق بتوقعاتكم لما قد يحدث في أسعار الذهب خلال الأيام القادمة