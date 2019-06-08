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أسعار الذهب اليوم السبت 08-06-2019 في محال الصاغة.. وارتفاع في سعر المعدن الأصفر

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم السبت 08-06-2019 في محال الصاغة.. وارتفاع في سعر المعدن الأصفر
اسعار الذهب اليوم السبت 08-06-2019

#أسعار_الذهب_اليوم_السبت ، يسعى الكثيرون من راغبي الادخار والعاملين في الاستثمار، إلى البحث عنها، فهي معلومات اقتصادية مهمة، يهتم بها المستثمرون ورجال الأعمال والراغبون في الزواج من الرجال والنساء من السعودية ومصر، وننشر لكم أسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر  وما لها من ارتباط بالاقتصاد العالمي، ويظل المعدن الأصفر ملاذا آمنا للكثيرين في الظروف الاقتصادي الصعبة، كما هو ملاذ للدول التي تريد الحفاظ على اقتصادها والبلاد التي ترغب في المرور من أزماتها الاقتصادية، وشهد الذهب في صباح اليوم السبت 08-06-2019 استقرارا في أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعه أمس ثلاثة جنيهات مصرية في مصر، بعد حالة من الانخفاض والصعود في السوق المحلية والعالمية، ونعرض هنا أسعار الذهب في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

ارتفع سعر المعدن الأصفر في صبيحة اليوم السبت بنسبة بسيطة، فبلغ سعر الأوقية عالميًا 1335 دولارا و5005 ريالا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 140.83 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 120.71 شريالا للجرام.

أسعار الذهب اليوم السبت
أسعار الذهب اليوم السبت

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر الأوقية عالميًا 1335 دولارا و22399 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم في محلات الصاغة 623 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 534 جنيهًا للجرام.

جدول أسعار الذهب في سوق المال السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 161.70 ريال $43.12
سعر الذهب عيار 22 148.23 ريال $39.52
اسعار الذهب عيار 21 141.49 ريال $37.73
اسعار الذهب عيار 18 121.28 ريال $32.34
سعر الذهب عيار 14 94.33 ريال $25.15
سعر الذهب عيار 12 80.85 ريال $21.56
اسعار أوقية الذهب 5,029 ريال $1,341
اسعار جنيه الذهب 1,132 ريال $301.82
اسعار كيلو الذهب 161,702 ريال $43,116

أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 713 إلى 715
عيار 22 654 إلى 656
عيار 21 624 إلى 626
عيار 18 535 إلى 537
عيار 14 416 إلى 417
عيار 12 357 إلى 358
الاونصة 22,179 إلى 22,250
الجنيه الذهب 4,992 إلى 5.008
الكيلو 713,143 إلى 715,429

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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