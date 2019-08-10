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أسعار الذهب اليوم السبت 10 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم السبت 10 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية
أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب المصرية في بداية التعاملات اليوم السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس لعام 2019 ، حالة من الانخفاض الطفيف ، وقد أتي ذلك بعد موجة الارتفاعات الكبيرة التي قد شهدتها أسعار الذهب طوال الأسبوع المنصرم ، والذي قد سجل الذهب فيه قفزة كبيرة من نوعها يوم الأربعاء الماضي بارتفاع قدره 10 جنيهات مرة واحدة في سابقة من نوعها.

ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بأدق وأحدث أسعار الذهب الموجودة في أسواق الصاغة المصرية ، وذلك لليوم السبت.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بغير مصنعية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 جرام779 إلى 782 جنيه مصري
عيار 22 جرام714 إلى 717 جنيه مصري
عيار 21 جرام682 إلى 684 جنيه مصري
عيار 18 جرام585 إلى 586 جنيه مصري
عيار 14 جرام455 إلى 456 جنيه مصري
عيار 12 جرام390 إلى 391 جنيه مصري
الاونصة24,240 إلى 24,311 جنيه مصري
الجنيه الذهب5,456 إلى 5,472 جنيه مصري
كيلو الذهب779,429 إلى 781,714 جنيه مصري

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24 جرام797.14 جنيه مصري$48.16
سعر الذهب عيار 22 جرام730.72 جنيه مصري$44.15
أسعار الذهب عيار 21 جرام697.51 جنيه مصري$42.14
أسعار الذهب عيار 18 جرام597.86 جنيه مصري$36.12
سعر الذهب عيار 14 جرام465.00 جنيه مصري$28.10
سعر الذهب عيار 12 جرام398.57 جنيه مصري$24.08
سعر الذهب عيار 9 جرام298.93 جنيه مصري$18.06
أسعار أوقية الذهب24,791 جنيه مصري$1,498
أسعار جنيه الذهب5,580 جنيه مصري$337.16
أسعار كيلو الذهب797,138 جنيه مصري$48,164

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليومعيار 24 جرامعيار 21 جرامعيار 18 جرامعيار 14 جرامعيار 12 جرام
الخميس – 8 أغسطس799.76 جنيه699.81 جنيه599.83 جنيه466.53 جنيه399.88 جنيه
الأربعاء – 7 أغسطس799.27 جنيه699.38 جنيه599.46 جنيه466.24 جنيه399.63 جنيه
الثلاثاء – 6 أغسطس784.97 جنيه686.86 جنيه588.74 جنيه457.90 جنيه392.48 جنيه
الإثنين – 5 أغسطس779.82 جنيه682.36 جنيه584.87 جنيه454.90 جنيه389.91 جنيه
الأحد – 4 أغسطس766.58 جنيه670.77 جنيه574.94 جنيه447.17 جنيه383.29 جنيه
السبت – 3 أغسطس766.58 جنيه670.77 جنيه574.94 جنيه447.17 جنيه383.29 جنيه
الجمعة – 2 أغسطس768.31 جنيه672.29 جنيه576.24 جنيه448.18 جنيه384.15 جنيه
الخميس – 1 أغسطس769.05 جنيه672.94 جنيه576.80 جنيه448.62 جنيه384.53 جنيه
الأربعاء – 31 يوليو751.68 جنيه657.74 جنيه563.77 جنيه438.48 جنيه375.84 جنيه
الثلاثاء – 30 يوليو762.14 جنيه666.89 جنيه571.62 جنيه444.59 جنيه381.07 جنيه

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

الشيماء خضير.. خريجة إعلام جامعة القاهرة، أحب الإعلام وكل ما يحتويه من مجالات مختلفة. هواياتي: القراءة، الكروشيه

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