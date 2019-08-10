أسعار الذهب اليوم السبت 10 أغسطس 2019 في أسواق الصاغة المصرية

شهدت أسعار الذهب المصرية في بداية التعاملات اليوم السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس لعام 2019 ، حالة من الانخفاض الطفيف ، وقد أتي ذلك بعد موجة الارتفاعات الكبيرة التي قد شهدتها أسعار الذهب طوال الأسبوع المنصرم ، والذي قد سجل الذهب فيه قفزة كبيرة من نوعها يوم الأربعاء الماضي بارتفاع قدره 10 جنيهات مرة واحدة في سابقة من نوعها.

ونحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بأدق وأحدث أسعار الذهب الموجودة في أسواق الصاغة المصرية ، وذلك لليوم السبت.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بغير مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 جرام 779 إلى 782 جنيه مصري عيار 22 جرام 714 إلى 717 جنيه مصري عيار 21 جرام 682 إلى 684 جنيه مصري عيار 18 جرام 585 إلى 586 جنيه مصري عيار 14 جرام 455 إلى 456 جنيه مصري عيار 12 جرام 390 إلى 391 جنيه مصري الاونصة 24,240 إلى 24,311 جنيه مصري الجنيه الذهب 5,456 إلى 5,472 جنيه مصري كيلو الذهب 779,429 إلى 781,714 جنيه مصري

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 جرام 797.14 جنيه مصري $48.16 سعر الذهب عيار 22 جرام 730.72 جنيه مصري $44.15 أسعار الذهب عيار 21 جرام 697.51 جنيه مصري $42.14 أسعار الذهب عيار 18 جرام 597.86 جنيه مصري $36.12 سعر الذهب عيار 14 جرام 465.00 جنيه مصري $28.10 سعر الذهب عيار 12 جرام 398.57 جنيه مصري $24.08 سعر الذهب عيار 9 جرام 298.93 جنيه مصري $18.06 أسعار أوقية الذهب 24,791 جنيه مصري $1,498 أسعار جنيه الذهب 5,580 جنيه مصري $337.16 أسعار كيلو الذهب 797,138 جنيه مصري $48,164