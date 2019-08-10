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أسعار الذهب اليوم السبت 10-8-2019 في مصر

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم السبت 10-8-2019 في مصر
سعر الذهب

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج  “اسعار الذهب اليوم” السبت 10 غسطس 2019 فى مصر، وقد شهد حالة من الارتفاع فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس الجمعة ، كما ان سوق الذهب  شهد خلال الايام السابقة حالة من الصعود والهبوط فى سعره، وقد بلغت قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم من  585 إلى 586، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 682 إلى 684، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 779 إلى 782 جنيه، أما الجنيه الذهب فقد بلغ قيمته اليوم من 5,456 إلى 5,472 ، اما سعر كيلو الذهب اليوم من 779,429 إلى 781,714، بينما بلغت قيمة الاونصة اليوم من 24,240 إلى 24,311 .

اسعار الذهب اليوم

ونقدم لكم من خلال الجدول التالي اسعار الذهب اليوم السبت 10 اغسطس 2019 مع مقارنة أسعار الذهب خلال الفترة السابقة، ونقديم  لكم تحديث مستمر لاسعاره الذهب .

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24779 إلى 782
عيار 22714 إلى 717
عيار 21682 إلى 684
عيار 18585 إلى 586
عيار 14455 إلى 456
عيار 12390 إلى 391
الاونصة24,240 إلى 24,311
الجنيه الذهب5,456 إلى 5,472
الكيلو779,429 إلى 781,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24796.77 جنيه$48.14
سعر الذهب عيار 22730.37 جنيه$44.13
اسعار الذهب عيار 21697.19 جنيه$42.12
اسعار الذهب عيار 18597.58 جنيه$36.11
سعر الذهب عيار 14464.78 جنيه$28.08
سعر الذهب عيار 12398.38 جنيه$24.07
سعر الذهب عيار 9298.79 جنيه$18.05
اسعار أوقية الذهب24,779 جنيه$1,497
اسعار جنيه الذهب5,577 جنيه$337.00
اسعار كيلو الذهب796,766 جنيه$48,141
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
9 أغسطس797.14697.51597.86465.00398.57
8 أغسطس799.76699.81599.83466.53399.88
7 أغسطس799.27699.38599.46466.24399.63
6 أغسطس784.97686.86588.74457.90392.48
5 أغسطس779.82682.36584.87454.90389.91
4 أغسطس766.58670.77574.94447.17383.29
3 أغسطس766.58670.77574.94447.17383.29
2 أغسطس768.31672.29576.24448.18384.15
1 أغسطس769.05672.94576.80448.62384.53
31 يوليو751.68657.74563.77438.48375.84

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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