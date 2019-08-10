أسعار الذهب اليوم السبت 10-8-2019 في مصر

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “اسعار الذهب اليوم” السبت 10 غسطس 2019 فى مصر، وقد شهد حالة من الارتفاع فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس الجمعة ، كما ان سوق الذهب شهد خلال الايام السابقة حالة من الصعود والهبوط فى سعره، وقد بلغت قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم من 585 إلى 586، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 682 إلى 684، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 779 إلى 782 جنيه، أما الجنيه الذهب فقد بلغ قيمته اليوم من 5,456 إلى 5,472 ، اما سعر كيلو الذهب اليوم من 779,429 إلى 781,714، بينما بلغت قيمة الاونصة اليوم من 24,240 إلى 24,311 .

اسعار الذهب اليوم

ونقدم لكم من خلال الجدول التالي اسعار الذهب اليوم السبت 10 اغسطس 2019 مع مقارنة أسعار الذهب خلال الفترة السابقة، ونقديم لكم تحديث مستمر لاسعاره الذهب .

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 779 إلى 782 عيار 22 714 إلى 717 عيار 21 682 إلى 684 عيار 18 585 إلى 586 عيار 14 455 إلى 456 عيار 12 390 إلى 391 الاونصة 24,240 إلى 24,311 الجنيه الذهب 5,456 إلى 5,472 الكيلو 779,429 إلى 781,714 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 796.77 جنيه $48.14 سعر الذهب عيار 22 730.37 جنيه $44.13 اسعار الذهب عيار 21 697.19 جنيه $42.12 اسعار الذهب عيار 18 597.58 جنيه $36.11 سعر الذهب عيار 14 464.78 جنيه $28.08 سعر الذهب عيار 12 398.38 جنيه $24.07 سعر الذهب عيار 9 298.79 جنيه $18.05 اسعار أوقية الذهب 24,779 جنيه $1,497 اسعار جنيه الذهب 5,577 جنيه $337.00 اسعار كيلو الذهب 796,766 جنيه $48,141