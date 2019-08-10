أسعار الذهب اليوم السبت 10-8-2019 في مصر

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “اسعار الذهباليوم” السبت 10 غسطس 2019 فى مصر، وقد شهد حالة من الارتفاع فى سعره فى نهاية معاملات يوم أمس الجمعة ، كما ان سوق الذهب شهد خلال الايام السابقة حالة من الصعود والهبوط فى سعره، وقد بلغت قيمة جرام الذهب عيار 18 اليوم من 585 إلى 586، أما ذهب عيار 21 فقد بلغ قيمة الجرام من 682 إلى 684، بينما سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره من 779 إلى 782 جنيه، أما الجنيه الذهب فقد بلغ قيمته اليوم من 5,456 إلى 5,472 ، اما سعر كيلو الذهب اليوم من 779,429 إلى 781,714، بينما بلغت قيمة الاونصة اليوم من 24,240 إلى 24,311 .
اسعار الذهب اليوم
ونقدم لكم من خلال الجدول التالي اسعار الذهب اليوم السبت 10 اغسطس 2019 مع مقارنة أسعار الذهب خلال الفترة السابقة، ونقديم لكم تحديث مستمر لاسعاره الذهب .
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
779 إلى 782
عيار 22
714 إلى 717
عيار 21
682 إلى 684
عيار 18
585 إلى 586
عيار 14
455 إلى 456
عيار 12
390 إلى 391
الاونصة
24,240 إلى 24,311
الجنيه الذهب
5,456 إلى 5,472
الكيلو
779,429 إلى 781,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة
جنيه مصرى
دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24
796.77 جنيه
$48.14
سعر الذهب عيار 22
730.37 جنيه
$44.13
اسعار الذهب عيار 21
697.19 جنيه
$42.12
اسعار الذهب عيار 18
597.58 جنيه
$36.11
سعر الذهب عيار 14
464.78 جنيه
$28.08
سعر الذهب عيار 12
398.38 جنيه
$24.07
سعر الذهب عيار 9
298.79 جنيه
$18.05
اسعار أوقية الذهب
24,779 جنيه
$1,497
اسعار جنيه الذهب
5,577 جنيه
$337.00
اسعار كيلو الذهب
796,766 جنيه
$48,141
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
التعليقات