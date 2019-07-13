أسعار الذهب اليوم السبت 13-07-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية وتوقعات بارتفاع 15 % في هذا الوقت

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 13-07-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية ورصد موقع كلمة دوت أورج أسعار الذهب لجميع الأعيرة باختلافها، فتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 649 إلى 651 جنيها، مع بدء التعاملات بفارق نحو جنيهين أو ثلاث في سعر جرام الذهب ، وسعر الذهب ليس بالمطمئن هذه الأيام فالكثير يقلق عن شراء الذهب من انخفاض سعره فجأة والخسارة فيه، أما عند اعتماد مصلحة الدمغة عملية الدمغ بالليزر ، مما يمنع غش الدمغة ، وأسعار الذهب ليست في حالة من الاستقرار فتارة ترتفع وتارة تنخفض ، وتزداد المخاوف من انهيار سعر الذهب لانتياب الكثير القلق مما يحدث بين إيران وأمريكا وتأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي وتعد أسعار الذهب في محلات الصاغة المنشورة على موقعنا دون حساب المصنعية ، وتعد معلومة سعر الذهب من الاهتمامات التي يرغب الكثير في البحث عنها مثل المستثمرين والشباب المقبل على الزواج، لذا ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 13-07-2019 في محلات الصاغة وسوق المال بالسعودية.

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب اليوم في السعودية شهدت ارتفاعا طفيفا بنحو ريال في سعر جرام الذهب وسعر الذهب في السعودية يتأثر كما هو الحال في جميع البلدان المتأثرة بحالة عدم الاستقرار للذهب ـ واليوم سعر الذهب عيار 21 في السعودية 149.49 ريالا ويقابله السعر العالمي 39.86 دولارا ، وعن سعر الذهب عيار 24 فأصبح 170.84 ويقابله السعر العالمي 45.55 دولارا، وسعر عيار 18 وصل إلى 128.13 ريالا .

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر ارتفعت بنحو جنيهن إلى ثلاث جنيهات في سعر جرام الذهب، وأصبح سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة يتراوح ما بين 649 إلى 951 ويكون هناك اختلاف في بيع وشراء الذهب في المحافظات وخاصة بين القاهرة والإسكندرية ويكون الاختلاف متراوح بين الجنيه والجنيه ونصف ، ووصل سعر عيار 24 إلى ما بين 742 إلى 744 ، وسعر عيار 18 صار سعره صباحا يتراوح ما بين 556 إلى 558 .

جدول أسعار الذهب اليوم في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 170.84 ريال $45.55 سعر الذهب عيار 22 156.60 ريال $41.75 اسعار الذهب عيار 21 149.49 ريال $39.86 اسعار الذهب عيار 18 128.13 ريال $34.16 سعر الذهب عيار 14 99.66 ريال $26.57 سعر الذهب عيار 12 85.42 ريال $22.77 اسعار أوقية الذهب 5,313 ريال $1,417 اسعار جنيه الذهب 1,196 ريال $318.86 اسعار كيلو الذهب 170,837 ريال $45,550

جدول أسعار الذهباليوم في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 742 إلى 744 عيار 22 680 إلى 682 عيار 21 649 إلى 651 عيار 18 556 إلى 558 عيار 14 433 إلى 434 عيار 12 371 إلى 372 الاونصة 23,067 إلى 23,138 الجنيه الذهب 5,192 إلى 5,208 الكيلو 741,714 إلى 744,000

توقعات ارتفاع الذهب بنسبة 15%

وتوقع نادي فرج عضو غرفة القاهرة التجارية زيادة سعر الذهب بنسبة 15% حتى نهاية عام 2019 الجاري ، واستند فرج إلى استمرار الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وأيضا ما هناك من أحداث وتهديدات بغلق مضيق هرمز فى الخليج، ولقلة الإقبال على الذهب خلال الفترة الماضية لجأ التجار ومحلات الذهب إلى صناعة مشغولات خفيفة ليكون هناك إقبال عليها.