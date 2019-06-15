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أسعار الذهب اليوم السبت 15-06-2019 بمحال الصاغة في مصر والمملكة

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم السبت 15-06-2019 بمحال الصاغة في مصر والمملكة
أسعار الذهب اليوم السبت 15-06-2019 سعر الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 15-6-2019 حالة من الاستقرار بعد ارتفاعها أمس في نهاية التعاملات بنحو 7 جنيهات، وننشر لكم سعر الذهب في مصر والسعودية بعد حالة التذبذب -ما بين الصعود والهبوط- التي أصابت سعر المعدن الأصفر الايام الماضية، وتعد أسعار الذهب اليوم وكل يوم من المعلومات المهمة التي يهتم بها كل مقبل على الزواج أو مستثمر، لما له من ارتباط باقتصاد الدولة ككل والاقتصاد العالمي، كما يهتم بها الكثيرون باعتبارها بملاذا آمنا في الظروف الاقتصادية الصعبة، لذا ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 15-6-2019 في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب في السعودية شهد ارتفاعا أيضا حيث بلغ سعر الأوقية عالميًا 1342 دولارا بما يعادل 5033 ريالا، وسجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية عيار 21 نحو 141.61 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية نحو 121.38 ريالا للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر بمحال الصاغة

أسعار الذهب اليوم السبت 15-6-2019 في مصر وداخل محال الصاغة، شهدت ارتفاعا أمس بنحو 7 جنيهات وننشر سعر الذهب اليوم مع مراعاة أن هذا السعر بدون مصنعية.

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أسعار الذهب اليوم السبت 15-06-2019 في مصر والمملكة

أسعار الذهب في سوق المال في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 161.83 ريال $43.15
سعر الذهب عيار 22 148.35 ريال $39.56
اسعار الذهب عيار 21 141.61 ريال $37.76
اسعار الذهب عيار 18 121.38 ريال $32.37
سعر الذهب عيار 14 94.40 ريال $25.17
سعر الذهب عيار 12 80.92 ريال $21.58
اسعار أوقية الذهب 5,033 ريال $1,342
اسعار جنيه الذهب 1,133 ريال $302.09
اسعار كيلو الذهب 161,833 ريال $43,154

أسعار الذهب في مصر بمحال الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 718 إلى 720
عيار 22 658 إلى 660
عيار 21 628 إلى 630
عيار 18 538 إلى 540
عيار 14 419 إلى 420
عيار 12 359 إلى 360
الاونصة 22,321 إلى 22,392
الجنيه الذهب 5,024 إلى 5,040
الكيلو 717,714 إلى 720,000

الذهب أفضل المعادن للنساء

يعتبر الذهب رغم ارتفاع سعره أفضل المعادن المفضلة لدى النساء، واستخداماته لا تقتصر على الزينة فقط بل إيضا يلجأ المستثمرون في تخزين سبائك الذهب للحفاظ على استثماراتهم إذا حدث تضخم في أي وقت أو اضطرابات اقتصادية أخرى.

أسعار الذهب اليوم وفوائده

يتميز الذهب باللون الأصفر اللامع كما يتميز بجمال ومرونة تشكيله، ولا يؤثر ارتفاع سعر الذهب على قيمته وفوائده، فالذهب لا يتآكل بسهولة كما يعد من أكثر العناصر الكيميائية كثافة، ويستخدم الذهب في سك النقود والزخرفة وغيرهما.

أسعار الذهب

يتأثر بشكل كبير سعر الذهب في السعودية ومصر بأسعار الدولار في البنوك والمصارف الرسمية، ويذكر أن انفخض سعر الدولار في الفترات الأخيرة بنحو 1.33 دولار، ما أثر على سعر الذهب في مصر والمملكة، بالسوق المحلية والعالمية.

عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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