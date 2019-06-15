أسعار الذهب اليوم السبت 15-06-2019 بمحال الصاغة في مصر والمملكة

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 15-6-2019 حالة من الاستقرار بعد ارتفاعها أمس في نهاية التعاملات بنحو 7 جنيهات، وننشر لكم سعر الذهب في مصر والسعودية بعد حالة التذبذب -ما بين الصعود والهبوط- التي أصابت سعر المعدن الأصفر الايام الماضية، وتعد أسعار الذهب اليوم وكل يوم من المعلومات المهمة التي يهتم بها كل مقبل على الزواج أو مستثمر، لما له من ارتباط باقتصاد الدولة ككل والاقتصاد العالمي، كما يهتم بها الكثيرون باعتبارها بملاذا آمنا في الظروف الاقتصادية الصعبة، لذا ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 15-6-2019 في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب في السعودية شهد ارتفاعا أيضا حيث بلغ سعر الأوقية عالميًا 1342 دولارا بما يعادل 5033 ريالا، وسجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية عيار 21 نحو 141.61 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية نحو 121.38 ريالا للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر بمحال الصاغة

أسعار الذهب اليوم السبت 15-6-2019 في مصر وداخل محال الصاغة، شهدت ارتفاعا أمس بنحو 7 جنيهات وننشر سعر الذهب اليوم مع مراعاة أن هذا السعر بدون مصنعية.

أسعار الذهب في سوق المال في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 161.83 ريال $43.15 سعر الذهب عيار 22 148.35 ريال $39.56 اسعار الذهب عيار 21 141.61 ريال $37.76 اسعار الذهب عيار 18 121.38 ريال $32.37 سعر الذهب عيار 14 94.40 ريال $25.17 سعر الذهب عيار 12 80.92 ريال $21.58 اسعار أوقية الذهب 5,033 ريال $1,342 اسعار جنيه الذهب 1,133 ريال $302.09 اسعار كيلو الذهب 161,833 ريال $43,154

أسعار الذهب في مصر بمحال الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 718 إلى 720 عيار 22 658 إلى 660 عيار 21 628 إلى 630 عيار 18 538 إلى 540 عيار 14 419 إلى 420 عيار 12 359 إلى 360 الاونصة 22,321 إلى 22,392 الجنيه الذهب 5,024 إلى 5,040 الكيلو 717,714 إلى 720,000

الذهب أفضل المعادن للنساء

يعتبر الذهب رغم ارتفاع سعره أفضل المعادن المفضلة لدى النساء، واستخداماته لا تقتصر على الزينة فقط بل إيضا يلجأ المستثمرون في تخزين سبائك الذهب للحفاظ على استثماراتهم إذا حدث تضخم في أي وقت أو اضطرابات اقتصادية أخرى.

أسعار الذهب اليوم وفوائده

يتميز الذهب باللون الأصفر اللامع كما يتميز بجمال ومرونة تشكيله، ولا يؤثر ارتفاع سعر الذهب على قيمته وفوائده، فالذهب لا يتآكل بسهولة كما يعد من أكثر العناصر الكيميائية كثافة، ويستخدم الذهب في سك النقود والزخرفة وغيرهما.

أسعار الذهب

يتأثر بشكل كبير سعر الذهب في السعودية ومصر بأسعار الدولار في البنوك والمصارف الرسمية، ويذكر أن انفخض سعر الدولار في الفترات الأخيرة بنحو 1.33 دولار، ما أثر على سعر الذهب في مصر والمملكة، بالسوق المحلية والعالمية.