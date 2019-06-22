أسعار الذهب اليوم السبت 22-06-2019 في محلات الصاغة وتجاوز الأوقية 1400 دولار من 2013

الآن أسعار الذهب اليوم السبت 22-06-2019 في مصر والسعودية في محلات الصاغة، يسأل عنها الملايين من المستثمرين والمقبلين على الزواج وخاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب الفترة الماضية وهبوط سعره وحالة التذبذب التي حالت دون استقرار سعر الذهب ، وقفزت أسعار الذهب أمس وأول أمس حتى زادت 24 جنيها خلال اليومين السابقين فقط، وذلك في سعر جرام الذهب الواحد ، أما عن بدء تعاملات اليوم السبت فاستقرت الأسعار على ما انتهت له التعاملات المسائية في اسعار الذهب ، ويعد سعر الذهب في السعودية ومصر وكل دولة هو مؤشر قوي للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما أن سعر جرام الذهب يعكس الحالة العامة والأجواء العالمية ، وبالفعل نجد أن سعر الذهب تأثر كثيرا بما يدور في الخليج والشد والجذب الذي بين أمريكا وإيران وننشر لكم أسعار الذهب اليوم السبت 22-06-2019.

أسعار الذهب في السعودية

ننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت بعد زيادة سعر الذهب في المملكة خلال اليومين السابقين بما يتراوح بين 5 ريالات و7 في سعر جرام الذهب فبلغ سعر جرام الذهب 21 اليوم السبت في السعودية بعد زيادة سعر الذهب في السعودية نحو 147.71 ريال ويعد الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشارا، وبلغ سعر الأوقية عالميا بالدولار والريال السعودي؛ 1401 دولارا بما يعادل 5250 ريالا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 126.61 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر ، فارتفاع أسعار الذهب بما يتراوح بين 22 و 25 جنيها ، يعد أعلى زيادة في سعر الذهب خلال الأيام الماضية إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 648 إلى 650 جنيها للجرام ، ووصل سعر الذهب عيار 24 ما بين 741 إلى 743 ، وقد شهدت أسعار الذهب صعودا وهبوطا وحالة من عدم الاستقرار في مصر ، وسجل سعر الذهب عيار 18 ما بين 551 إلى 553 جنيها للجرام.

جدول أسعار الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 168.81 ريال $45.02 سعر الذهب عيار 22 154.74 ريال $41.27 اسعار الذهب عيار 21 147.71 ريال $39.39 اسعار الذهب عيار 18 126.61 ريال $33.76 سعر الذهب عيار 14 98.47 ريال $26.26 سعر الذهب عيار 12 84.40 ريال $22.51 اسعار أوقية الذهب 5,250 ريال $1,400 اسعار جنيه الذهب 1,182 ريال $315.12 اسعار كيلو الذهب 168,806 ريال $45,016

أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة غير شاملة المصنعية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 741 إلى 743 عيار 22 679 إلى 681 عيار 21 648 إلى 650 عيار 18 555 إلى 557 عيار 14 432 إلى 433 عيار 12 370 إلى 371 الاونصة 23,032 إلى 23,103 الجنيه الذهب 5,184 إلى 5,200 الكيلو 740,571 إلى 742,857

أسعار الذهب وعلى سعر للأوقية

وفي هذا التوقيت وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 1401.2 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الرابع من سبتمبر أيلول 2013 عند 1410.78 دولار.