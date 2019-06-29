 التخطي إلى المحتوى

أسعار الذهب اليوم السبت 29-06-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية و44 زيادة في أسبوع

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم السبت 29-06-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية و44 زيادة في أسبوع
أسعار الذهب اليوم السبت 29-06 في مصر والسعودية

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 29-06-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية ، إذ شهد سعر جرام الذهب خلال هذا الأسبوع زيادة تقدر بنحو 44 جنيها تقريبا في أسعار الذهب ، بعدما شهد سعر جرام الذهب حالة من التذبذب ما بين الصعود والهبوط في الأسبوعين الأولين من شهر يونيو، شهد في الأسبوع الثالث سعر جرام الذهب ارتفاعا كبيرا، ثم انخفاضا طفيفا، ما أدى في نهاية الشهر إلى زيادة أسعار الذهب بنحو 44 جنيها، فتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 648 إلى 650 بعدما كان بـ 608 جنيها ، ويعد الذهب ملاذا آمنا للكثيرين وقت الأزمات ، كما أنه يعتبر مؤشرا قويا لاقتصاد البلاد، ويتأثر سعر الذهب بما يحيط بالعالم من أحدث مثل ما بين أمريكا وإيران هذه الأيام ، كما يتأثر بسعر النفط والعملات، لذا ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 29-06-2019 في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت بعدما شهدت زيادة خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو بما يتراوح بين 5 و7 ريالات في سعر جرام الذهب وبلغ سعر الذهب في السعودية عيار 21 نحو 148.77 ريال بعدما كان في بداية الشهر 141.12، ويعد عيار 21 أكثر أعيرة الذهب انتشارا وحركة في البيع والشراء، وبلغ سعر الأوقية عالميا بالدولار والريال السعودي؛ إلى 1410 دولارا بما يعادل 5288 ريالا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 127.52 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

كما استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 27-06-2019 في مصر بعد صعود وهبوط حتى أصبح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 648 إلى 650 جنيها للجرام ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 741 إلى 743 ، وسجل سعر الذهب عيار 18 ما بين 555 إلى 557 جنيها للجرام.

gold price
أسعار الذهب في محلات الصاغة مصر والسعودية سعر الذهب

جدول أسعار الذهب اليوم في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 170.02 ريال $45.33
سعر الذهب عيار 22 155.85 ريال $41.56
اسعار الذهب عيار 21 148.77 ريال $39.67
اسعار الذهب عيار 18 127.52 ريال $34.00
سعر الذهب عيار 14 99.18 ريال $26.45
سعر الذهب عيار 12 85.01 ريال $22.67
اسعار أوقية الذهب 5,288 ريال $1,410
اسعار جنيه الذهب 1,190 ريال $317.35
اسعار كيلو الذهب 170,018 ريال $45,334

جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 741 إلى 743
عيار 22 679 إلى 681
عيار 21 648 إلى 650
عيار 18 555 إلى 557
عيار 14 432 إلى 433
عيار 12 370 إلى 371
الاونصة 23,032 إلى 23,103
الجنيه الذهب 5,184 إلى 5,200
الكيلو 740,571 إلى 742,857

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب عالميا أمس في اتجاهها إلى تسجيل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات، في الوقت الذي تشوبه غمامة عن اتصالات تجارية بين الصين والولايات المتحدة ستتمخض عن إحراز أي تقدم في إنهاء النزاع التجاري المستمر بين البلدين منذ عام.

سوف يهمك:

عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.