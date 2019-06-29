أسعار الذهب اليوم السبت 29-06-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية و44 زيادة في أسبوع

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 29-06-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية ، إذ شهد سعر جرام الذهب خلال هذا الأسبوع زيادة تقدر بنحو 44 جنيها تقريبا في أسعار الذهب ، بعدما شهد سعر جرام الذهب حالة من التذبذب ما بين الصعود والهبوط في الأسبوعين الأولين من شهر يونيو، شهد في الأسبوع الثالث سعر جرام الذهب ارتفاعا كبيرا، ثم انخفاضا طفيفا، ما أدى في نهاية الشهر إلى زيادة أسعار الذهب بنحو 44 جنيها، فتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 648 إلى 650 بعدما كان بـ 608 جنيها ، ويعد الذهب ملاذا آمنا للكثيرين وقت الأزمات ، كما أنه يعتبر مؤشرا قويا لاقتصاد البلاد، ويتأثر سعر الذهب بما يحيط بالعالم من أحدث مثل ما بين أمريكا وإيران هذه الأيام ، كما يتأثر بسعر النفط والعملات، لذا ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 29-06-2019 في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت بعدما شهدت زيادة خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو بما يتراوح بين 5 و7 ريالات في سعر جرام الذهب وبلغ سعر الذهب في السعودية عيار 21 نحو 148.77 ريال بعدما كان في بداية الشهر 141.12، ويعد عيار 21 أكثر أعيرة الذهب انتشارا وحركة في البيع والشراء، وبلغ سعر الأوقية عالميا بالدولار والريال السعودي؛ إلى 1410 دولارا بما يعادل 5288 ريالا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو 127.52 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

كما استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 27-06-2019 في مصر بعد صعود وهبوط حتى أصبح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 648 إلى 650 جنيها للجرام ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 741 إلى 743 ، وسجل سعر الذهب عيار 18 ما بين 555 إلى 557 جنيها للجرام.

جدول أسعار الذهب اليوم في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 170.02 ريال $45.33 سعر الذهب عيار 22 155.85 ريال $41.56 اسعار الذهب عيار 21 148.77 ريال $39.67 اسعار الذهب عيار 18 127.52 ريال $34.00 سعر الذهب عيار 14 99.18 ريال $26.45 سعر الذهب عيار 12 85.01 ريال $22.67 اسعار أوقية الذهب 5,288 ريال $1,410 اسعار جنيه الذهب 1,190 ريال $317.35 اسعار كيلو الذهب 170,018 ريال $45,334

جدول أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 741 إلى 743 عيار 22 679 إلى 681 عيار 21 648 إلى 650 عيار 18 555 إلى 557 عيار 14 432 إلى 433 عيار 12 370 إلى 371 الاونصة 23,032 إلى 23,103 الجنيه الذهب 5,184 إلى 5,200 الكيلو 740,571 إلى 742,857

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب عالميا أمس في اتجاهها إلى تسجيل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات، في الوقت الذي تشوبه غمامة عن اتصالات تجارية بين الصين والولايات المتحدة ستتمخض عن إحراز أي تقدم في إنهاء النزاع التجاري المستمر بين البلدين منذ عام.